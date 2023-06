Deputada Yandra Moura e governador Fábio Mitidieri visitam Codevasf

A deputada federal Yandra Moura (União), foi até a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf), em Brasília, junto com o governador de Sergipe, Fábio Mitidieri, e do superintendente da Companhia em Sergipe, Jefferson Costa, para uma audiência com o presidente nacional Marcelo Moreira, nesta quarta-feira, 21. Na ocasião, foi apresentado o detalhamento do projeto de construção do Canal de Xingó.

Uma equipe técnica da Codevasf mostrou o detalhamento da demanda hídrica de Sergipe com relação ao projeto, como serão as técnicas de construção e como ocorrerá cada etapa. Além disso, os técnicos listaram os munícios e regiões beneficiadas e o montante a ser investido.

“O Canal de Xingó é um projeto de grande relevância para o desenvolvimento socioeconômico de Sergipe. A obra vai garantir a segurança hídrica, promoverá o desenvolvimento agrícola e fortalecerá a economia na região do sertão sergipano”, disse Yandra ao completar que o Canal de Xingó é uma ação prioritária do Estado e deverá ser incluído no programa do Governo Federal para o desenvolvimento regional.

Para o governador Fábio Mitidieri, essa é uma das obras estruturantes e que está sendo tratada pelo governo do presidente da República, Lula, como prioridade. “Com a efetivação da construção, poderemos promover a agricultura irrigada, aumentando a produtividade das safras agrícolas, e reforçar a disponibilidade para consumo humano e animal”, completou.

