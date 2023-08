Deputada Yandra Moura participa de debate sobre proteção integral da mulher em situação de violência

Através de um mandato que desenvolve um trabalho voltado em defesa da mulher, a deputada federal Yandra Moura, vice-líder do União Brasil na Câmara dos Deputados, participou de um debate ‘A Proteção Integral da Mulher em Situação de Violência’, na sede do Ministério Público de Sergipe.

A parlamentar destaca que, como coordenadora do Observatório Nacional da Mulher, pode extrair dados importantes do evento. “Faz parte do nosso trabalho buscar o maior número de informações possíveis para o Observatório Nacional. E esse evento trás temas importantes e que são pautados em nosso mandato”, destacou.

“É importante também ressaltar a participação do Ministério Público que realiza um trabalho fundamental para a sociedade de conscientização e de proteção às mulheres vítimas de violência”, acrescentou Yandra Moura.

A palestra com o tema “A proteção integral da mulher em situação de violência” foi ministrada pela Promotora de Justiça do MP do Rio Grande do Norte, Érica Canuto. O debate contou com as participações da advogada Grasielle Borges, e da Promotora de Justiça do MPSE e Diretora do CAOp dos Direitos da Mulher, Cecília Nogueira.

