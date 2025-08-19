Deputada Yandra Moura participa do Lançamento do Documentário “As Marias”

A deputada federal Yandra Moura (União) participou, nesta segunda-feira (18) do Lançamento do documentário “As Marias”, no auditório do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe (TJSE), durante a XXX Semana da Justiça pela Paz em Casa que foi aberto oficialmente pela presidente do TJSE, desembargadora Iolanda Guimarães.

De acordo com a deputada, os relatos são fortes, mas são um retrato da realidade de diversas famílias brasileiras. “Um documentário que fala exclusivamente sobre violência doméstica e traz relatos muito fortes de mulheres que sofreram esse tipo de agressão, que em sua maioria são deficientes, ou se tornaram depois da agressão. É muito doloroso ouvir esse tipo de relato, mas também ouvimos diversas histórias de superação de mulheres brasileiras”, afirmou Yandra.

A parlamentar tem diversos projetos apresentados e aprovados na Câmara dos Deputados sobre o tema, a exemplo do PL 506/2023, que garante o direito da mulher a ter acompanhante em consultas e exames, ampliando suporte e proteção durante atendimentos de saúde. Já aprovado em plenário; Do PL 409/2023, que sugere a criação de Casas de Acolhimento em municípios com mais de 15 mil habitantes, oferecendo abrigo e suporte institucional às vítimas de violência doméstica, dentre outros.

Yandra Moura destacou que esse é um trabalho que deve ser feito em conjunto para que, de fato, a sociedade possa, um dia, comemorar o fim da violência doméstica. “A sua história importa, a sua vida importa, o que você viveu não te define, mas te fortalece e nos fortalece para que continuemos lutando por dignidade, liberdade. Vamos Juntas, travar essa batalha para que em breve não seja uma utopia, e a gente possa comemorar o fim da violência doméstica”, concluiu.

Texto e foto assessoria