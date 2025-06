Deputada Yandra Moura prestigia eventos religiosos e reforça presença nos municípios

A deputada federal Yandra Moura (União) percorreu, entre quinta-feira (5) e domingo (8), diversos municípios sergipanos, com uma agenda marcada por participação em importantes eventos religiosos e encontros com lideranças políticas locais.

Na quinta-feira (5), Yandra esteve em Canindé de São Francisco, onde visitou o prefeito Machadinho, o vice-prefeito Pank e se reuniu com aliados políticos. A visita reforça os laços da parlamentar com a região e seu compromisso com o desenvolvimento do alto sertão sergipano.

Já na sexta-feira (6), a deputada participou da Santa Missa da Festa do Sagrado Coração de Jesus, no município de Monte Alegre, uma das celebrações mais tradicionais da região. Ao lado do prefeito Evandro Silva, da ex-prefeita Nena e do secretário de Finanças Luciano Lino, Yandra demonstrou respeito à fé e às tradições do povo sergipano.

No mesmo dia, seguiu para Feira Nova, onde acompanhou mais uma edição do programa “Sergipe é Aqui”, ação do Governo do Estado que leva mais de 160 serviços públicos gratuitos à população local. “É uma iniciativa que aproxima o governo das pessoas e mostra que o cuidado com o cidadão pode estar em cada canto de Sergipe”, destacou a deputada.

Na noite de sexta, Yandra marcou presença no tradicional Arraiá do Povo, evento que celebra a cultura junina e movimenta a economia local. Ela ressaltou a importância da festa para o turismo, cultura e geração de renda no estado. No local, encontrou-se com o governador Fábio Mitidieri, a primeira-dama Érica Mitidieri, o ex-deputado federal André Moura, os deputados estaduais Marcelo Sobral, Kaká Santos, entre outras lideranças.

No sábado (7), Yandra esteve em Canhoba, onde participou da procissão da Festa de São Cruzeiro, celebração que completa 115 anos e é reconhecida como Patrimônio Cultural e Imaterial de Sergipe. Ao lado do prefeito Chrystophe Divino, da vice-prefeita Rejane de Pinguinha, da deputada estadual Lidiane Lucena e vereadores, ela caminhou com os fiéis e reforçou seu compromisso com as tradições religiosas do estado.

A parlamentar prestigiou a Festa do Divino Espírito Santo, no município de Pacatuba, no último domingo (8). Ao lado do prefeito Marcos Sertanejo, do ex-prefeito Adinaldo Nascimento, dos deputados estaduais Jeferson Andrade e Jorginho Araújo, além de vereadores e lideranças locais, Yandra participou da missa e acompanhou a tradicional procissão.

“A fé do povo sergipano é um pilar da nossa cultura e da nossa identidade. Estar presente nessas celebrações é uma forma de reconhecer o valor das tradições religiosas e fortalecer os laços com cada comunidade”, afirmou a deputada.

