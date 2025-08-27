Deputada Yandra Moura propõe criação do Outubro Branco para valorização da medicina

A deputada federal Yandra Moura (União-SE), presidente da Comissão de Integração Nacional e Desenvolvimento Regional (Cindre), protocolou na Câmara dos Deputados o Projeto de Lei 4.828/2024, que institui o “Outubro Branco”, mês dedicado à conscientização, valorização e respeito à profissão médica.

A proposta prevê que, anualmente, em outubro, gestores públicos, em cooperação com entidades civis, organizações profissionais e científicas, promovam campanhas de esclarecimento sobre a importância da medicina. Entre as ações previstas estão palestras contra a precarização da profissão, promoção de direitos e iluminação de prédios públicos na cor branca.

Segundo Yandra, a iniciativa nasce do reconhecimento à categoria. “Médicos e médicas enfrentam rotinas exaustivas, longas jornadas, situações de extremo estresse e, muitas vezes, deixam de lado o convívio familiar para estar ao lado dos pacientes. O Outubro Branco será um espaço de reflexão, reconhecimento e mobilização pela valorização dessa categoria tão essencial”, afirmou.

O projeto é fruto de uma solicitação do Sindicato dos Médicos de Sergipe e do diretor da Federação Médica Brasileira, Helton Monteiro. Atualmente, a matéria está em análise na Comissão de Saúde da Câmara, sob relatoria do deputado Allan Garcês (PP-MA).

Na justificativa, a deputada reforça que a valorização dos profissionais impacta diretamente a qualidade da assistência à população. “Valorizar o médico é valorizar os pacientes e a sociedade. Médico valorizado é paciente bem cuidado”, disse.

Se aprovado, o “Outubro Branco” passará a integrar o calendário nacional, com campanhas voltadas ao reconhecimento e fortalecimento da medicina no país.

