Deputada Yandra Moura recebe ministra da Igualdade Racial

A coordenadora do Observatório Nacional da Mulher na Política, deputada federal Yandra Moura (União), recebeu a ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco, que compareceu na Secretaria da Mulher da Câmara dos Deputados para apresentar um balanço das ações ministeriais.

A ministra esteve na Câmara para participar de uma audiência pública e foi recepcionada por Yandra. “Discutimos as ações relacionadas ao fortalecimento da mulher e de que forma o Observatório Nacional pode trabalhar em parceria com o Ministério da Igualdade Racial. Nosso foco é implementar cada vez mais políticas públicas que ampliem os espaços e a participação da mulher, tanto na política, quanto no mercado de trabalho”, destacou.

A participação da mulher negra e as comunidades quilombolas também foram temas do encontro. “Sergipe tem uma grande comunidade quilombola, são 32 comunidades reconhecidas pelo INCRA, então fiz o convite para que a ministra Anielle vá até o nosso estado conhecer a nossa gente”, acrescentou a parlamentar.

