DEPUTADA YANDRA MOURA REFORÇA COMPROMISSO COM O MUNICIPALISMO EM AUDIÊNCIAS COM PREFEITOS ELEITOS

A deputada federal Yandra Moura (União), vice-líder do União Brasil na Câmara dos Deputados e coordenadora do Observatório Nacional da Mulher na Política, reafirmou seu compromisso com o fortalecimento dos municípios ao receber prefeitos e prefeitas eleitos em seu gabinete, em Brasília.

Durante as reuniões, Yandra priorizou o diálogo individualizado, conhecendo os projetos e demandas de cada município, em áreas como saúde, educação, infraestrutura e desenvolvimento rural.

“Receber os prefeitos e prefeitas é mais do que ouvir demandas; é construir soluções conjuntas para as necessidades da população. São os projetos que chegam aqui em Brasília que podem transformar realidades, melhorar a saúde pública, elevar os índices educacionais e trazer qualidade de vida tanto para a zona urbana quanto para a rural. Nosso gabinete estará sempre de portas abertas para atender os municípios,” afirmou Yandra Moura.

A deputada, que tem no municipalismo um dos pilares do seu mandato, destacou a importância de apoiar os novos gestores no início de suas administrações. Para Yandra, estabelecer esse diálogo é essencial para garantir que os recursos e políticas públicas cheguem de forma eficiente aos cidadãos.

Entre os prefeitos presentes estavam Ana Helena (Aquidabã), Medici de Main (Campo do Brito), Izabel de Nollet (Divina Pastora), Rafael da Vidraçaria (Frei Paulo), Marcones Melo (General Maynard), Eraldo do Frigorífico (Itabaianinha), Décio de Lara (Japaratuba), Allysson de Amintas (Neópolis), Ianna de Dr. Thiago (Nossa Senhora das Dores), Iara Martins (Pacatuba), Vado Gavião (Poço Redondo), Luciano de Menininha (Propriá), Janilson Alves (Santa Rosa de Lima), Daiane Oliveira (Siriri), Cleane de Everton (São Miguel do Aleixo) e Jal Construções (Tomar do Geru).

O municipalismo, defendido por Yandra, reconhece que a solução para muitos desafios do Brasil passa pelo fortalecimento das gestões municipais. “Os prefeitos são os primeiros a identificarem as necessidades reais da população. Dar suporte a esses gestores é contribuir diretamente para a transformação das cidades e a qualidade de vida dos cidadãos,” destacou a parlamentar.

Fonte e foto assessoria