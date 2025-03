DEPUTADA YANDRA MOURA SE REÚNE COM O MINISTRO DO TURISMO PARA DISCUTIR DESENVOLVIMENTO REGIONAL

A presidente da Comissão de Integração Nacional e Desenvolvimento Regional da Câmara dos Deputados, Yandra Moura, participou de uma audiência com o ministro do Turismo, Celso Sabino, para tratar de pautas voltadas ao fortalecimento do setor no Brasil, com destaque para a região Nordeste.

Durante o encontro, a parlamentar apresentou demandas estratégicas para ampliar o turismo e promover a integração regional. Um dos pontos de destaque foi o potencial de municípios sergipanos, como Divina Pastora, conhecido pelo turismo religioso e pela tradicional renda irlandesa, patrimônio cultural do estado.

Além disso, Yandra colocou a comissão à disposição do Ministério do Turismo para colaborar com iniciativas que impulsionem o setor em âmbito nacional. “O turismo é uma ferramenta poderosa para o desenvolvimento regional e a geração de empregos. Nosso objetivo é fortalecer essa pauta e garantir que mais municípios tenham acesso a investimentos e oportunidades”, ressaltou.

O ministro Celso Sabino reconheceu a importância da integração entre os poderes e reforçou o compromisso do governo federal em apoiar ações que valorizem o turismo como motor econômico do país.

Segundo Yandra, a reunião faz parte de uma série de articulações promovidas pela Comissão de Integração Nacional e Desenvolvimento Regional para fomentar políticas públicas que impulsionem a economia e a cultura das diversas regiões do Brasil.

Texto e foto assessoria