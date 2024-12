Deputada Yandra Moura tem urgência do PL 2032/2023 aprovada: segurança escolar ganha novo respaldo legal

A Câmara dos Deputados aprovou, na noite da segunda-feira (10), a urgência ao Projeto de Lei 2032/2023, de autoria da deputada federal Yandra Moura (União). A proposta visa alterar a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) para incluir as despesas com segurança e medidas de prevenção a riscos no contexto da manutenção e desenvolvimento do ensino. A proposta já está na pauta do plenário, aguardando apreciação dos parlamentares.

A proposta da deputada Yandra visa garantir que os recursos destinados à educação também possam ser utilizados para financiar medidas de segurança nas escolas, incluindo a prevenção de violência, o reforço das capacidades institucionais de segurança, e a promoção de saúde mental e da cultura de paz.

Além disso, o projeto prevê a aquisição de equipamentos de segurança como detectores de metais e sistemas de monitoramento, além da capacitação de profissionais para lidar com questões de segurança e integridade física e psíquica de todos no ambiente escolar.

“Não podemos mais dissociar a segurança das escolas da educação. É fundamental que possamos garantir um ambiente seguro para que o processo de ensino-aprendizagem seja eficaz”, afirmou Yandra. O PL 2032/2023, quando aprovado em Plenário, permitirá que cada região do país adote medidas de segurança mais adequadas à sua realidade, tornando mais efetiva a política de proteção nas escolas.

O projeto tem como base a urgência em se adaptar às novas demandas da sociedade, onde a segurança nos estabelecimentos de ensino passou a ser uma prioridade. A proposta segue para análise do Plenário da Câmara dos Deputados.

Texto e foto assessoria da parlamentar