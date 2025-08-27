Deputadas participam do lançamento da Prateleira Maria da Penha na Elese

Na manhã desta quarta-feira (27), foi lançado o projeto ‘Prateleira Maria da Penha’, na Biblioteca Deputado Marcelo Déda, da Escola do Legislativo Deputado João de Seixas Dória. A iniciativa é da procurada especial da mulher da Assembleia Legislativa de Sergipe (PromuAlese), deputada Maísa Mitidieri (PSD), com apoio da Escola do Legislativo (Elese).

O espaço tem como objetivo promover a disseminação de informações sobre direitos das mulheres, enfrentamento à violência de gênero e fortalecimento de políticas públicas de proteção e acolhimento.

O coordenador da biblioteca da Elese, Celson Iris, explicou a proposta do espaço. “Essa é uma ideia que surgiu a partir da Procuradoria Especial da Mulher, que propôs uma parceria conosco. Estamos disponibilizando o espaço e o acervo que já tínhamos, e novas publicações estão chegando à medida que o projeto se consolida, inclusive com doações para ampliar esse acervo. A ideia é mostrar a mulher em suas múltiplas faces, não apenas como vítima, apesar do nome Prateleira Maria da Penha, mas também como protagonista nas artes, na cultura, na literatura, na educação e na política. Queremos evidenciar que, apesar de toda a violência que ainda sofre, a mulher pode dar a volta por cima e mostrar que é plenamente capaz, com voz e vez na sociedade.”

A coordenadora da PromuAlese, Luana Duarte, destacou a relevância da ação. “É uma iniciativa louvável, interessante e salutar, justamente porque a leitura é tudo. Com a Prateleira Maria da Penha, começamos a abrir caminhos para a leitura, e a leitura transforma. Hoje é um dia de felicidade, porque temos um espaço dentro da Biblioteca dedicado às literaturas femininas e feministas. Não apenas publicações sobre o combate à violência contra a mulher, mas também obras que valorizam e ressaltam o papel das mulheres como um todo. Esse espaço dá voz e visibilidade a mulheres que, por muito tempo, foram apagadas da nossa história”.

A coordenadora também ressaltou o papel da Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese) em abraçar a proposta. “Esse projeto já existe pelo Instituto Maria da Penha e, em algumas assembleias do Brasil, a iniciativa já foi implantada. A ideia foi trazida à Procuradoria da Mulher pela deputada Maísa Mitidieri, nossa procuradora, que nos apresentou o projeto, nós acolhemos e hoje estamos realizando o lançamento. É um passo muito importante para Sergipe e para a Escola do Legislativo”.

A deputada Áurea Ribeiro (Republicanos) destacou a importância da iniciativa. “A Prateleira Maria da Penha tem o objetivo de fomentar a discussão sobre diversos temas escritos por mulheres, fortalecendo o combate à violência e a equidade de gênero. Esse é um marco importante porque amplia a rede de proteção às mulheres e, através da lei, encoraja cada vez mais que elas se defendam e denunciem. O meu SOS de alerta é: não silencie, denuncie, se defenda e tenha amor a si própria, porque o silêncio torna a violência mais presente nas famílias do nosso estado. A leitura também é um instrumento de transformação, principalmente quando chega às crianças e adolescentes, que passam a conhecer seus direitos e a lei Maria da Penha. Esse espaço fortalece a luta da Procuradoria da Mulher na Alese, presidida pela deputada Maísa Mitidieri, e reforça nossa bandeira de união em defesa da mulher sergipana. Que esses livros não sejam apenas para enfeitar, mas para ler e reler a nossa história, nossos direitos e deveres como cidadãos e cidadãs de Sergipe”.

A deputada Carminha Paiva (Republicanos) parabenizou a iniciativa e ressaltou a importância do espaço. “Quero primeiramente parabenizar minhas colegas, deputadas Áurea Ribeiro e Maísa Mitidieri, por essa ideia de trazer a Prateleira Maria da Penha. É importante que o público saiba que a Escola do Legislativo não é só para a Alese, mas está aberta a todos. Como parlamentar, fico muito feliz com essa iniciativa, porque conhecimento é tudo e ninguém tira da gente. Já tenho projetos voltados para a questão da violência doméstica e familiar e, como assistente social, acompanhei de perto a aplicação da Lei Maria da Penha. Por isso, parabenizo a Alese e a Escola do Legislativo e digo que estou muito feliz com esse momento”.

A diretora da Escola do Legislativo, Telma Pimentel, ressaltou a relevância da inauguração. “Esse é um momento único e muito importante, que marca um caminho aberto para as mulheres e para toda a sociedade, que agora pode conhecer a Prateleira Maria da Penha. A iniciativa da PromuAlese, em parceria com a Alese, é fundamental, pois cria um espaço dedicado à literatura e às leis que tratam da violência doméstica e familiar. Quanto mais aumentamos o alcance do conhecimento e da conscientização, maiores são as chances de que, ao longo do tempo, essa realidade terrível e sofrida vivida pelas mulheres seja reduzida e, quem sabe, eliminada”.

Ela destacou ainda a importância do envolvimento de escolas e comunidades no fortalecimento do projeto. “A ideia é que escolas, órgãos e comunidades se somem a essa iniciativa, proporcionando espaços de consulta e aprendizado para a população. Quando crianças e adolescentes passam a conhecer a Lei Maria da Penha, seus mecanismos de denúncia e formas de buscar ajuda, eles se transformam em agentes multiplicadores dentro da família e da comunidade. É essencial que essa conscientização não se limite apenas ao mês de agosto, mas que aconteça durante todo o ano, para impedir que o machismo se perpetue”.

Convite

Telma Pimentel também anunciou a próxima atividade relacionada ao tema. “Em setembro, realizaremos uma roda de conversa e leitura sobre a Lei Maria da Penha, utilizando a cartilha Maria da Penha em Miúdos, que foi criada para alunos do ensino fundamental e médio em uma linguagem acessível. Os palestrantes serão estudantes do ensino médio, o que tornará a experiência ainda mais enriquecedora. Aproveito para convidar a população a visitar esse espaço, localizado na Escola do Legislativo, no Palácio Fausto Cardoso, aberto de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. Venham conhecer, ampliar seus conhecimentos e entender melhor o significado da Lei Maria da Penha, além de outros títulos disponíveis em nossa biblioteca”.

Agência de Notícias Alese – Foto: Joel Luiz