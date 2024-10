Deputado Georgeo aborda paralisação de fábrica de fertilizantes

Na tribuna da Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe (Alese) o deputado Georgeo Passos (Cidadania) repercutiu a paralisação da fábrica de fertilizantes Heringer localizada no município de Rosário do Catete. O pronunciamento ocorreu nesta quarta-feira (23) e trouxe ainda informações que a hibernação da indústria vai acontecer de forma gradual.

“Haverá reduções progressivas ao longo dos próximos meses. A empresa tomou essa decisão após dois trimestres seguidos com redução nas vendas de fertilizantes, que perdeu 24% do seu faturamento, se comparado ao mesmo período de 2023” explicou o deputado Georgeo Passos.

Na oportunidade, Georgeo Passos mostrou preocupação com o desemprego na região de Rosário do Catete. “Nós sabemos da dificuldade que é para se manter uma fábrica hoje em dia. Também tivemos a hibernação de uma outra fábrica que fica em Laranjeiras. Então precisamos somar forças, e a Alese, não pode ficar omissa onde trabalhadores perderão o seu emprego. Esperamos que a Alese junto ao Governo de Sergipe possam formar uma comissão para avaliar a situação”, enfatizou a deputado.

Dia da Sergipanidade

Durante o pronunciamento, o deputado Georgeo Passos falou sobre o Dia da Sergipanidade que acontece por meio da Lei nº 8.601/2019.

“O objetivo é reafirmar a identidade cultural de um povo, destacando hábitos, costumes, práticas, crenças, valores e saberes, despertando nos sergipanos, o amor pela própria cultura. Segundo o texto da lei, na data, devem ser estimuladas a promoção ou a realização de atividades artísticas e culturais que exaltem o sentimento da Sergipanidade”, declarou o deputado Georgeo Passos.

Foto: Jadilson Simões/Agência de Notícias Alese

Por Junior Matos