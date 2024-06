Deputado Adailton explica uso de estrutura na recuperação de rodovia em Porto da Folha

O deputado Adailton Martins (PSD), usou o espaço da Questão de Ordem na Sessão Plenária desta terça-feira (4) para ressaltar um reparo que foi feito em uma rodovia localizada no município de Porto da Folha, questionado recentemente pelo deputado Georgeo Passos (Cidadania), quanto aos valores gastos na obra.

O parlamentar lembrou que a obra não consiste apenas na colocação de aterro, mas no fornecimento do material betuminoso, canteiro de obras, mobilização e sinalização da obra, além da terraplanagem, drenagem, pavimentação e proteção do talude, que corresponde aos chamados gabiões (estrutura armada, flexível, drenante, de grande durabilidade e resistência; produzida com malha de fios de aço doce recozido e galvanizado; preenchida com seixos ou pedras britadas).

“Eu estava olhando a planilha com a quantidade e os preços dos gabiões e nesse local esse tipo de estrutura precisa ser usada porque é justamente o local por onde passa o rio que cruza com a estrada e causa esse dano. Só com os gabiões, o custo será será de 2 milhões, 263 mil, 820 reais e 55 centavos. E se não fizer dessa forma, vai recuperar e ter que fazer de novo, pois praticamente toda vez que o rio encher, ele vai levar um pedaço da estrada. Esse é o preço de mercado. Esse espanto que o deputado Georgeo sempre faz, ele que sempre está observando as rodovias, trago as informações sobre o preço e sobre o quantitativo usado, que não é nada de anormal. Eu trago a explicação para a sociedade pois o deputado fez um estardalhaço e esse é o tipo de estrutura ideal para ser usada para termos êxito na execução da obra”, observa.

Em contraponto, o deputado Georgeo Passos afirmou: “O colega engenheiro Adailton Martins bateu o martelo que realmente para consertar 60 metros de uma rodovia, mais de três milhões de reais está dentro de uma realidade, dentro de uma lógica. Eu fiz uma conta e por metro, dá 50 mil reais para recuperar cada metro dessa rodovia. Veja como o deputado Adailton consegue fazer o contorcionismo para poder justificar algo tão caro. Se a gente pegar algumas duplicações que o próprio governo dele fez na entrada de Nossa Senhora da Glória e em Lagarto, não dá os 3 milhões.. Como não sou engenheiro, o engenheiro aqui é o deputado Adailton, esperamos que a população de Porto da Folha tenha se acalmado, porque quando as pessoas viram a placa que o governo botou lá, realmente se assustaram muito. Esperamos que a obra seja realmente bem feita para não precisar ser refeita. Só tivemos um episódio único quando tivemos uma grande cheia do rio São Francisco e entrou no canal”.

O vice-presidente da Alese, deputado Garibalde Mendonça (PDT), que também é engenheiro civil, complementou: “Vale à pena utilizar o gabião porque esse tipo de estrutura contém as encostas e apesar de ser uma obbra cara, vale à pena porque é para toda a vida. Quero parabenizar o deputado Adailton Martins pelas explicações muito convincentes, tanto que convenceu claramente o deputado Georgeo Passos”.

Por Aldaci de Souza