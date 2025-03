DEPUTADO ESTADUAL ADAILTON MARTINS COBRA EMPENHO DA BANCADA FEDERAL PARA A CONCLUSÃO DA BR-101 NORTE

O deputado estadual Adailton Martins (PSD) subiu à Tribuna da Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese) na manhã desta terça-feira, 18, para cobrar maior empenho da bancada federal na conclusão das obras da BR-101 Norte.

Durante seu pronunciamento, o parlamentar destacou o longo tempo de espera da população sergipana pela finalização da rodovia.

“Há mais de 30 anos o povo do estado sofre com a BR-101 Norte. Semana passada, o conselheiro José Carlos Felizola afirmou que buscará contato com o Tribunal de Contas da União (TCU) para avaliar possíveis soluções”, declarou Adailton Martins.

O deputado ressaltou que, na legislatura passada, houve uma reunião com o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), mas sem avanços concretos. “Nesta legislatura, estivemos em Maruim durante a visita do presidente Lula e ficamos esperançosos de que o projeto finalmente seria concluído, pois houve um anúncio positivo por parte das autoridades”, disse.

Adailton Martins observou a falta de atuação da bancada federal sergipana para destravar a obra. “Temos uma bancada federal, mas não vemos movimentação para resolver o problema da nossa BR-101. Vamos pedir aos deputados e senadores que se empenhem mais nesse projeto, pois muitas vidas já foram perdidas e, diariamente, enfrentamos dificuldades com essa situação.”

O parlamentar também fez um alerta sobre o futuro das obras. “Este ano, a BR-101 Norte não será concluída. Procuramos informações e sabemos que não há previsão orçamentária para continuidade. O inverno está chegando e, sem recursos, a obra não avançará”, lamentou.

Por fim, Adailton Martins convocou seus colegas parlamentares a entrarem em contato com a bancada federal para buscar alternativas e soluções que viabilizem a finalização da BR-101 Norte, garantindo segurança e melhores condições de trafegabilidade para a população sergipana.

Por Assessoria Parlamentar