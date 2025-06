Deputado Adailton Martins critica atraso nas obras da BR-101 Norte

Durante Sessão Plenária nesta quarta-feira (4), o deputado Adailton Martins (PSD) expressou solidariedade à população sergipana e voltou a criticar os sucessivos atrasos nas obras da BR-101 Norte, importante rodovia federal que atravessa o estado. Segundo o parlamentar, a lentidão na execução das obras continua a prejudicar milhares de pessoas que trafegam pelo trecho.

“Quero me solidarizar com a população do Estado de Sergipe, que trafega pela BR-101 Norte e que vai passar mais um ano com essa rodovia inacabada”, declarou. O deputado denunciou o aumento dos transtornos causados por um novo sistema de pare e siga instalado na via. “As pessoas estão ficando mais de uma hora paradas na estrada. Isso é um absurdo!”, afirmou.

Adailton Martins responsabilizou o Ministério dos Transportes e o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) pelo que chamou de falhas no planejamento. “É um planejamento errado, que tem causado danos à população, não só de Sergipe, mas a todos que trafegam pela BR no Centro-Norte do país”, criticou.

O parlamentar também cobrou mobilização dos senadores e deputados federais sergipanos. “Peço aos nossos representantes em Brasília que vão ao Ministério dos Transportes, que conversem com o ministro Renan Filho e com o presidente da República, para buscar uma solução e garantir os recursos necessários para a conclusão dessa rodovia”, disse.

Segundo Adailton, com a chegada do período de chuvas, as obras devem ser ainda mais retardadas. “Chegou o inverno, não tem como adiantar. Vão tentar retomar só em agosto ou setembro. Enquanto isso, o povo segue sofrendo”, lamentou. “São mais de 30 anos tentando concluir essa rodovia. É inaceitável.”

Foto: Jadilson Simões

Por Débora Nepomuceno Marques