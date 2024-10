DEPUTADO ADAILTON MARTINS DENUNCIA INCITAÇÃO CONTRA PREFEITO ELEITO DA BARRA DOS COQUEIROS

Na Sessão Plenária da Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese) desta terça-feira, 08, o deputado estadual Adailton Martins (PSD) exibiu um vídeo no qual Gilson dos Anjos Silva, diretor-presidente da Empresa de Desenvolvimento Agropecuário de Sergipe (EMDAGRO), incita a população da Barra dos Coqueiros contra a posse do recém-eleito prefeito Airton Martins, que é irmão do parlamentar.

Em seu pronunciamento, Adailton relatou que o secretário de Segurança Pública, João Eloy, foi acionado para avaliar as medidas cabíveis a serem adotadas em relação ao caso. “A oposição não se conforma com a derrota e estão incitando a violência. Em uma reunião pública, o presidente da EMDAGRO afirmou que o prefeito não assumirá o cargo. Isso é um ato criminoso e irresponsável”, afirmou o deputado.

Adailton Martins também destacou que há outros vídeos de reuniões com incitações à violência. “Como pode alguém que ocupa um cargo tão importante no Estado chegar a esse nível de desespero? Tentaram criar uma baderna, mas, graças a Deus, a população não aceitou”, declarou o parlamentar, enfatizando a gravidade da situação e a necessidade de uma intervenção legal para garantir o respeito ao processo democrático.

O parlamentar finalizou destacando que a incitação à violência e ameaças públicas são crimes, e espera que as autoridades tomem as devidas providências.

Fonte e foto Assessoria Parlamentar