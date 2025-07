Adailton Martins destaca ações do DER/SE e avanços na digitalização de passagens intermunicipais

Durante a Sessão Plenária da Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese), realizada nesta terça-feira, 15, o deputado estadual Adailton Martins (PSD) apresentou um balanço dos serviços realizados pelo Departamento Estadual de Infraestrutura Rodoviária de Sergipe (DER/SE) nos últimos seis meses.

De acordo com o parlamentar, o órgão estadual utilizou mais de 24 mil toneladas de asfalto em ações de manutenção nas rodovias sergipanas, incluindo operação tapa-buraco, serviços de roçagem e revitalização de trechos, totalizando 1.400 quilômetros de vias atendidas em diversas regiões do estado. “O objetivo é proporcionar mais segurança e conforto aos condutores que transitam por nossas rodovias. Esses serviços seguem uma logística planejada, envolvendo o deslocamento de equipes e a retirada de materiais na usina de asfalto. O DER tem feito um trabalho importante e contínuo para garantir a trafegabilidade nas estradas estaduais”, destacou Adailton Martins.

O parlamentar reforçou que o acompanhamento da programação de obras e serviços do DER/SE pode ser feito de forma transparente e em tempo real por meio do site oficial do órgão: www.der.se.gov.br.

Transporte intermunicipal

O deputado Adailton Martins também celebrou a mais nova iniciativa do DER/SE, que, por meio do Conselho Estadual de Transporte, anunciou a modernização da comercialização de passagens intermunicipais em Sergipe.

A partir de agora, além dos guichês tradicionais nos terminais rodoviários, as empresas operadoras de transporte devem disponibilizar compra de passagens online por meio de sites, aplicativos e totens digitais instalados estrategicamente nos terminais. “É o nosso DER/SE entrando de vez na era digital. Essa inovação vai facilitar o acesso dos usuários ao serviço de transporte intermunicipal, oferecendo mais praticidade, agilidade e conforto. É mais uma ação positiva do Governo do Estado, sob a liderança do governador Fábio Mitidieri, que merece ser reconhecida”, afirmou o deputado.

Adailton Martins reforçou que continuará fiscalizando, acompanhando e dando voz às demandas da população, sempre com foco na melhoria da infraestrutura e no bem-estar dos sergipanos.

Por Assessoria Parlamentar

Foto: Jadilson Simões