Deputado Adailton Martins destaca concurso do DER, em Sergipe

Durante Sessão Plenária desta quinta-feira (18), o deputado Adailton Martins (PSD) parabenizou o Governo de Sergipe pela criação da comissão que dará início ao primeiro concurso público da história do Departamento Estadual de Infraestrutura Rodoviária de Sergipe (DER). Segundo ele, a medida representa um marco para a valorização dos servidores e para a melhoria da infraestrutura no estado.

“O Governo do Estado anuncia hoje a criação da comissão para a realização do primeiro concurso público da história do DER. O sertão vai oferecer várias e diversas áreas da engenharia, além de cargos de níveis básico, médio e superior”, afirmou. O parlamentar destacou ainda que “o DER tem uma atuação estratégica, já conquistou reconhecimento nacional e foi o primeiro do Nordeste e o segundo do Brasil em conservação de rodovias”.

Adailton Martins ressaltou que o concurso reafirma o compromisso do Executivo estadual. “Quero aqui parabenizar o governador Fábio Mitidieri (PSD) por mais essa iniciativa, esse grande concurso do DER, que era pedido por todos, e que prova o esforço do governador em estruturar o serviço público e valorizar os servidores responsáveis por obras e melhorias que impactam diretamente a vida da população”, disse.

Nota

Durante o pronunciamento, o deputado também leu uma nota oficial da Secretaria de Estado da Saúde (SES) em resposta a questionamentos sobre a gestão do Hospital da Criança. A pasta esclareceu que a contratação da Organização Social de Saúde (OSS) Irmandade Boituva seguiu critérios técnicos.

“A Secretaria da Saúde informa que notificou a Irmandade Boituva e segue acompanhando rigorosamente os órgãos de controle. A instituição foi selecionada por atender a todos os critérios técnicos solicitados e, desde 1º de julho, é responsável pela gestão do Hospital da Criança, após vencer uma seleção que contou com nove participantes”, destacou o parlamentar, citando o documento.

Ainda segundo a nota lida por Adailton Martins, a contratação da OSS foi avaliada pela Câmara Técnica da SES, pela Procuradoria-Geral do Estado e pelo Conselho de Governança, que inclui representantes do Governo de Sergipe. “Quanto à forma de contratação dos profissionais de saúde, não compete à Secretaria, cabendo à gestão a execução e à pasta a fiscalização dos serviços prestados”, concluiu.

Sergipe é Aqui

O deputado Adailton Martins aproveitou ainda para reforçar o convite à população para participar do programa itinerante do Governo do Estado. “Quero aproveitar para convidar todos para o ‘Sergipe é Aqui’, que acontece amanhã em Ribeirópolis. Além disso, anuncio a ampliação das obras que o governador vem realizando no município, como o sistema integrado de abastecimento de água do Alto Sertão, cuja primeira etapa já alcançou 75% de execução física, incluindo a implantação de 1.500 metros de adutora entre o CT3 e Ribeirópolis”, destacou.

O parlamentar também citou avanços em infraestrutura rodoviária na região. “Foi concluída a implantação asfáltica no trecho que liga Várzea ao povoado Pé do Viado e ao povoado Terra Vermelha, em uma extensão aproximada de 20 quilômetros. Além disso, está em andamento a reestruturação da rodovia SE-339, que liga Nossa Senhora das Dores a Ribeirópolis, próximo ao povoado Serra do Machado. Essas obras demonstram o compromisso do Governo em levar desenvolvimento e melhorias para a população da cidade”, afirmou.

Foto: Joel Luiz

Por Débora Nepomuceno Marques