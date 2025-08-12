Deputado Adailton Martins destaca reinauguração do Centro de Operações do DER

Na Sessão Plenária desta terça-feira (12), o deputado Adailton Martins (PSD) destacou na Tribuna da Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese), a modernização do Centro de Controle de Operações (CCO) do Departamento Estadual de Infraestrutura Rodoviária (DER/SE), na última segunda-feira (11)

“Eu participei ontem no DER da reinauguração feita pelo governador Fábio Mitidieri, do Centro de Controle de Operações que passou por uma ampla reforma e por uma reestruturação tecnológica completa. A estrutura originalmente inaugurada em 2022 com 15 câmeras, agora conta com 30 câmeras inteligentes e três nova balanças”, ressalta.

Adailton Martins acrescentou que, com a nova tecnologia, o Centro de Controle de Operações acompanha em tempo real o movimento dos veículos, identificando situações de risco e infrações de trânsito. “O sistema também é capaz de detectar irregularidades com veiculos roubados ou furtados e placas clonadas, emitindo alertas imediatos para os órgãos responsáveis conferindo maior segurança rodoviaria, proporcionando benefícios diretos para os cidadãos”, informa.

O parlamentar disse ainda que, com as novas tecnologias o DER/SE, espera reduzir acidentes nas rodovias estaduais, aumentar a eficiência das fiscalizações e identificação de delitos, além de melhorar o planejamento de ações de trânsito, fortalecendo a segurança pública por meio do rastreamento de veículos.

“A reinauguração representa um passo importante para tornar as estradas de Sergipe mais seguras, modernas e conectadas. Situado na Diretoria de Trânsito (Ditran), o CCO utiliza tecnologias modernas para operação diária da malha viária do estado, beneficiando diretamente a população através da melhoria da fluidez e segurança no tráfego e respostas mais rápidas ao registro de acidentes. Estamos orgulhosos em participar de um governo que se preocupa com a segurança da população. Os bandidos que estiverem em Sergipe procurem sair porque aqui não vai ter trégua pra eles”, observa.

Modernização

A reforma e atualização tecnológica completa do Centro de Controle de Operações representa um avanço para a segurança e a fluidez das rodovias sergipanas. A nova estrutura é fruto de um investimento de aproximadamente R$ 2 milhões.

Com a nova tecnologia, o CCO passa a contar com câmeras inteligentes que acompanham em tempo real o movimento dos veículos, identificam situações de risco e infrações de trânsito, conferindo maior segurança rodoviária.

No Centro de Operações Integradas de Sinalização Viária foram investidos R$ 1,8 milhão para a modernização da gestão de tráfego no estado. Foram realizados os serviços de melhoramentos e manutenção de sinalização semafórica, que proporcionam maiores condições de segurança e conforto ao tráfego de usuários e cargas nas rodovias.

Foto: Jadilson Simões

Por Aldaci de Souza