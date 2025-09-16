Deputado Adailton Martins destaca taxa recorde do turismo em Sergipe

Na Tribuna da Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe (Alese), nesta terça-feira (16), o deputado Adailton Martins (PSD) falou sobre o crescimento do turismo em Sergipe. Na oportunidade, o parlamentar apresentou dados voltados para o assunto.

“Em agosto de 2025, o Aeroporto de Aracaju registrou um crescimento de 10,8% no fluxo de passageiros em relação ao mesmo período do ano anterior, totalizando mais de 114 mil embarques e desembarques, mesmo sendo baixa temporada. O registro foi feito pela Aena Brasil, que administra a unidade aeroportuária na capital sergipana”, destacou.

Adailton Martins afirmou que o desempenho é fruto direto das ações estratégicas do Governo de Sergipe por meio da Secretaria de Estado do Turismo (Setur) e da Empresa Sergipana de Turismo (Emsetur).

“O trabalho realizado tem foco, planejamento e investimento para consolidar Sergipe como um destino turístico competitivo no cenário nacional. Com eventos apoiados pelo Governo, campanhas de promoção turística e parcerias com o setor privado, o Estado quebra recordes mês após mês e impulsiona a economia local com geração de emprego, renda e visibilidade. De janeiro a agosto, o crescimento acumulado chegou a 8,3%, reforçando que o turismo é, hoje, um dos pilares da gestão e do desenvolvimento econômico de Sergipe”, concluiu.

Foto: Jadilson Simões/Agência de Notícias Alese

Por Junior Matos