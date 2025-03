Deputado Adailton Martins dialoga com a população do Baixo São Francisco

Durante visita ao município de Propriá, na sessão itinerante da Alese, o deputado estadual Adailton Martins destacou os recursos que destinou para municípios da região do Baixo São Francisco. Na oportunidade, ele também dialogou com a população e ouviu as principais demandas locais.

“Propriá é uma cidade que tenho um carinho especial. Tanto que, durante o meu mandato, destinei R$ 180 mil para a reforma do Centro de Especialidades do município. Uma reforma importante para garantir uma melhor estrutura para acolher os propriaenses que buscam a unidade para ter acesso a exames e consultas para cuidar da sua saúde”, afirmou o parlamentar.

O deputado também ressaltou algumas emendas destinadas para outros municípios da região. “Contribuí, através do meu mandato, de forma significativa para o desenvolvimento da região, por meio de indicações para pavimentação e recuperação de rodovias e diversas outras demandas locais”, pontuou Adailton Martins.

“Também destinei diversas emendas para a realização de obras e serviços que proporcionassem mais qualidade de vida para a população. Para Muribeca, por exemplo, foram mais de R$ 2 milhões. Além disso, destinei R$ 100 mil para Itabi adquirir uma ambulância e R$ 20 mil para a Casa de Repouso Padre Júlio, em Aquidabã. Fico feliz por contribuir com o desenvolvimento dos municípios”, complementou o deputado.

Adailton Martins reforçou seu compromisso com a região e afirmou que continuará atuando para atender às necessidades dos municípios do Baixo São Francisco.

Texto e foto assessoria