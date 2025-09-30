Deputado Adailton Martins elogia o Programa CNH Caminhoneiro

O deputado Adailton Martins (PSD) elogiou, na Sessão Plenária da Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese), desta terça-feira (30), o lançamento do Programa CNH Caminhoneiro pelo Governo do Estado, realizado recentemente na cidade de Itabaiana.

“Quero parabenizar o Governo de Sergipe pelo sucesso do Programa CNH Caminhoneiro em Itabaiana com a oferta de mil vagas anuais para a mudança das categorias C e E”, afirma.

Segundo Adailton Martins, a iniciativa do Governo Estadual abre caminho para novas oportunidades de trabalho. “E fortalece a economia sergipana. A adesão da população mostrou o acerto da gestão Fábio Mitidieri em investir na qualificação e inclusão. O lançamento do Programa aconteceu no último sábado (27), em Itabaiana, com a presença dos deputados estaduais e é mais uma iniciativa de sucesso aqui no nosso estado”, ressalta.

Foto: Jadilson Simões

Por Aldaci de Souza