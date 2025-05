DEPUTADO ADAILTON MARTINS PARTICIPA DA SESSÃO ITINERANTE EM SIMÃO DIAS E REBATE CRÍTICAS DA OPOSIÇÃO

Na manhã desta quinta-feira (22), o deputado estadual Adailton Martins (PSD) participou da Sessão Plenária Itinerante da Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese), realizada no município de Simão Dias.

Durante o evento, o parlamentar rebateu críticas da oposição, que tentava atribuir ao Governo do Estado a responsabilidade pela má aplicação dos recursos repassados aos municípios provenientes da concessão da Companhia de Saneamento de Sergipe (Deso).

“A oposição quer que o governador vire babá de prefeito. O recurso da venda da DESO é repassado para o município, que tem a obrigação de aplicar corretamente. O governador não pode ser responsabilizado pela má gestão local”, afirmou Adailton Martins, em defesa da correta aplicação dos recursos públicos.

O deputado também ressaltou a importância da realização das Sessões Itinerantes, que promovem a aproximação entre o Parlamento e a população, fortalecendo a democracia e permitindo a escuta direta das demandas locais. “Esse é um momento fundamental para que possamos ouvir o povo e atuar de forma ainda mais eficiente, promovendo políticas públicas que atendam às necessidades reais da população”, destacou.

Durante sua fala, Adailton Martins reafirmou seu compromisso com o povo de Simão Dias e fez questão de agradecer aos 59 eleitores que confiaram em seu trabalho na cidade. O parlamentar também relembrou sua relação pessoal e política com o município, ressaltando o tempo em que viveu e trabalhou na região.

“Passei um tempo morando aqui, onde tive a oportunidade de contribuir diretamente para o desenvolvimento da região com importantes obras, como a estrada Pinhão-Simão Dias, além de ter sido responsável pelas obras do Curral do Bois e de outras localidades da região”, enfatizou o deputado.

Foto: Jadilson Simões