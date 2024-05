DEPUTADO ADAILTON MARTINS PROMOVE AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA DEBATER ZONEAMENTO TERRITORIAL E DESENVOLVIMENTO

O deputado estadual Adailton Martins (PSD) realizará na segunda-feira, 27 de maio, às 9h30, no plenário da Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe (Alese), uma audiência pública para discutir o tema ‘Zoneamento Territorial e os Rumos do Desenvolvimento Sergipano’.

Com a presença de autoridades, especialistas, representantes da sociedade civil e empresarial, a audiência pública tem como objetivo debater as implicações do zoneamento na atração de empresas, na geração de empregos e impostos nos municípios sergipanos.

O zoneamento territorial é um instrumento importante para o planejamento e ordenamento do uso do solo, que impacta diretamente no desenvolvimento econômico e social de Sergipe. A discussão busca trazer à tona questões fundamentais para o crescimento sustentável do estado, como a preservação ambiental, a ocupação urbana e rural, além da atração de investimentos que impulsionem a economia local.

A audiência pública será um espaço democrático para a troca de ideias e propostas, visando contribuir para a elaboração de políticas públicas eficientes e alinhadas com as necessidades e potencialidades de Sergipe.

Serviço:

*Audiência Pública sobre Zoneamento Territorial e os Rumos do Desenvolvimento Sergipano*

*Data:* 27 de maio de 2024

*Horário:* 9h30

*Local:* Plenário da Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe (Alese)

*Endereço:* Praça Fausto Cardoso, 152 – Centro, Aracaju – SE

Assessoria de Comunicação