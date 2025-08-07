Deputado Adailton Martins reforça ações do programa ‘Acelera Barra’

Na Tribuna da Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese), nesta quinta-feira (7), o deputado Adailton Martins (PSD) destacou a execução do programa ‘Acelera Barra’, voltado ao desenvolvimento urbano e à melhoria da infraestrutura do município da Barra dos Coqueiros.

Durante o lançamento do Programa, foram assinadas ordens de serviço para a construção de duas novas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) no Loteamento Antônio Pedro Luar da Barra e para a reestruturação da Praça do Turista, localizada na Praia da Costa.

O parlamentar ainda informou que também foram anunciadas a duplicação da Avenida Toreiro, a abertura de uma nova rodovia interligando a Avenida Mangabeira à SE-100, além da revitalização da Praça de Eventos da Praia da Costa, construção de um novo terminal de integração de ônibus, um porto e uma passarela de madeira para facilitar o acesso à faixa de areia da Praia da Costa.

O deputado Adailton Martins ainda citou outras obras que integram o pacote de investimentos.“Já estamos na segunda etapa da cobertura e urbanização do canal do Prisco Viana. Também estão previstas a construção da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) 24 Horas anexa ao Hospital de Barra dos Coqueiros, a pavimentação asfáltica das ruas da Alambanca, na Atalaia Nova, o Parcão, um espaço público recreativo voltado aos cães e uma área destinada a food trucks na Praça Irimar Mercenas. No total, o pacote de obras soma R$ 80 milhões em investimentos”, afirmou o deputado.

Foto: Joel Luiz

Por Junior Matos