Deputado afirma que é hora de debater com profundidade Sergipe

Na manhã desta terça-feira (1º), o deputado estadual Marcos Oliveira (PL), destacou a retomada dos trabalhos legislativos neste segundo semestre. O parlamentar ressaltou que é a hora de debater com profundidade o Estado de Sergipe, e afirmou que o trabalhador, o comerciante e o empresário pagam muitos tributos ao Estado.

“Agora é a hora da gente debater com profundidade o Estado de Sergipe. Durante o recesso estivemos também realizando nossas atividades em nossas bases. Estivemos na Universidade Federal de Sergipe (UFS), tratando do transporte universitário gratuito, que é uma necessidade de todo o Estado. Nessas idas e vindas, o que muito me chamou atenção foi que Sergipe tem uma balança e um fiscal do fisco em cada rodovia, de dia e de noite. Já que passou as festas, agora é a hora de arrecadar, ninguém tem sossego. Aqui não se sai uma grama sem pesar mais no estado de Sergipe. O trabalhador, o comerciante e empresário estão sendo tratados como nunca foi, sem poder desenvolver suas atividades”, afirmou o parlamentar.

O deputado disse que as multas aplicadas aos trabalhadores nas rodovias aumentam a arrecadação do Estado, e diminui o poder dos comerciantes. “Acredito que não há precedente histórico da quantidade de carros e de balanças nas rodovias estaduais. E isso obviamente quer que todo mundo ande conforme as Leis regulamentares estaduais. Para quem trabalha e produz, isso tem um custo muito alto, porque você aumenta, onera e faz com que essas multas aumentem a arrecadação do Estado de Sergipe, e diminua o poder do comerciante; de quem quer trabalhar aqui no Estado”, ressaltou Marcos Oliveira.

Foto: Joel Luiz

Por Paulo Santos