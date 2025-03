Deputado agradece ao governo por urbanização em avenida no municipio de Tobias Barreto

O deputado Kaká Santos (União Brasil) usou a tribuna da Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe (Alese) nesta quinta-feira (13) para agradecer ao Governo do Estado a abertura de edital para o processo de reurbanização feita na avenida Rotary Club, localizada no município de Tobias Barreto.

“Na via foram feitas operações de tapa-buracos e outros serviços. Com isso é damos uma olhar, ainda mais, atento aos moradores e também aos comerciantes locais. A expectativa agora é para o edital de reurbanização da avenida”, declarou o deputado Kaká Santos.

Transporte

O parlamentar também comentou sobre pedidos feitos por vereadores de diversas regiões do estado. Na ocasião, os representantes dos parlamentos municipais pediram que os ônibus da Coperativa Transporte Alternativo Sergipe adentrem ao povoado Ilha em Itabaianinha. “Essa ação traz mais conforto e mobilidade para os moradores daquela localidade”, disse o deputado Kaká.

Por Junior Matos