Deputado Chico do Correio destaca ExpoGlória para o desenvolvimento do sertão sergipano

Durante pronunciamento na tribuna da Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese), nesta quinta-feira (9), o deputado estadual Chico do Correio (PT) destacou os resultados da 44ª edição da ExpoGlória e da 3ª Festa do Leite, realizadas entre os dias 17 e 20 de setembro de 2025, no município de Nossa Senhora da Glória,.

O parlamentar ressaltou que o evento teve como principal objetivo impulsionar o empreendedorismo local e valorizar a agricultura familiar. “A ExpoGlória foi um sucesso em todas as áreas: econômica, cultural e social. Mais de 50 mil pessoas prestigiaram os shows por noite, reunindo artistas locais e nomes de destaque nacional, como Simone Mendes e Leonardo, o que demonstra a força do entretenimento e da cultura do nosso interior”, afirmou.

De acordo com Chico do Correio, o evento contou com 70 estandes e mais de 100 marcas expostas, além da apresentação de cerca de 430 animais, evidenciando a pujança da pecuária local. “A movimentação financeira ultrapassou R$ 60 milhões, consolidando a ExpoGlória como uma das maiores vitrines de negócios de Sergipe e do Nordeste”, comemorou.

O deputado também destacou o trabalho conjunto que possibilitou o sucesso da festa. “Esse resultado é fruto do empenho da Prefeitura, dos produtores, dos empreendedores locais e, principalmente, do povo gloriense e de todo o sertão sergipano, que mais uma vez mostrou sua hospitalidade e capacidade de transformar eventos em desenvolvimento para a região”, ressaltou.

Chico do Correio falou também a evolução do evento desde sua criação em 1981 até se tornar uma referência regional.

Água

O parlamentar também destacou o acesso à água no sertão. “Enquanto não resolvermos, de direito e de fato, a questão da água no sertão, o desenvolvimento será sempre limitado. É uma necessidade básica, que impacta diretamente a produção, a saúde e a qualidade de vida da população. Precisamos recuperar poços artesianos desativados e ampliar o acesso à água para garantir o pleno desenvolvimento do sertão, que hoje já produz mais de dois milhões de litros de leite por dia”, concluiu.

Foto: Joel Luiz

Por Junior Matos