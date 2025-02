DEPUTADO CHICO DO CORREIO DIZ QUE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA TERÁ ÁGUA TRATADA EM TODO O MUNICÍPIO

O deputado Chico do Correio (Cidadania) destacou na sessão desta terça-feira, 4, na Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese), a preocupação por parte dos parlamentares e da classe política, em relação a questão da falta de água. Ele destacou ações do Governo do Estado e informou que Nossa Senhora da Glória será o primeiro município de Sergipe e do Nordeste a ter água tratada em todo o município.

“D. Pedro II veio ao estado de Sergipe em 1854 e disse que venderia todas as jóias da coroa para que o Nordeste pudesse ser irrigado, solucionando a falta d’água para a população nordestina. Enquanto eu estive vereador e prefeito de Nossa Senhora da Glória, esta sempre foi uma das nossas bandeiras. Não é possível morarmos próximo às margens do rio São Francisco e não tenhamos água tratada. Cada governo fez a sua parte. De Augusto Franco até agora na gestão Fábio Mitidieri, cada um vem construindo e colocando o seu tijolo nessa obra tão importante que é para atender a população do estado de Sergipe como um todo e, em especial, o nosso querido sertão”, observa.

Chico do Correio agradeceu a toda equipe do Governo do Estado pelas ações em relação a implantação de novas, pequenas e médias adutoras. “É um problema centenário, é, já se resolveu muito, já. Enquanto prefeito de Nossa Senhora da Glória, nós colocamos 250 quilômetros de rede de água dentro daquele município, que será o primeiro do estado de Sergipe e talvez do Nordeste e do Brasil, que terá água tratada em todas as propriedades. Enquanto deputado, temos trabalhado para que a água possa chegar não só aos sertanejos, mas aos moradores de todas as regiões. Disponibilizamos o equivalente a 12 milhões das nossas emendas em dois anos e agora vamos fazer a distribuição dos tubos via prefeitura local, para que entrem com a máquina adequada para fazer a escavação e o nosso mandato entrega a quantidade de tubos às respectivas comunidades”, informa.

O parlamentar acrescentou que colocar carros-pipas para levar água às comunidades pode não resolver de imediato.

“É um paliativo, mas um problema pontual. Em Curralinho, povoado de Poço Redondo, o governador Fábio Mitidieri já liberou a obra de 28 milhões de Reias para reforçar a água do município. Quem não tem água, vai esperar que essa obra termine daqui há dois anos? Vai morrer. É necessário que o carro-pipa vá até lá. Salgado passou seis anos esperando 2.724 metros de rede de água, que ninguém nunca tomou providência e a Deso tem um projeto técnico pronto, dizendo que tem viabilidade, vazão e pressão. E nosso mandato tem viajado o estado todo, visitando as comunidades tentando resolver um problema que é secular e não dá para a gente aceitar como natural”, enfatiza lamentando que o Povoado Ranchinho em Porto da Folha, está localizado a quatro mil metros às margens do rio São Francisco, mas sofre com a falta de água.

Foto: Jadilson Simões/Alese

Por Aldaci de Souza