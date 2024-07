Deputado estadual Chico do Correio fala sobre o Canal Xingó

O deputado estadual Chico do Correio (PT) subiu à Tribuna da Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese) para destacar diversos assuntos de grande relevância para a sociedade sergipana. Entre os principais temas abordados, o parlamentar enfatizou a importância do Canal Xingó, que promete levar água do Rio São Francisco para todos os municípios de Sergipe, com especial atenção ao Sertão e Alto Sertão do Estado.

Chico do Correio ressaltou a importância da obra do Canal Xingó durante sua participação em uma audiência pública no Congresso Nacional, realizada no dia 2 de julho em Brasília. A audiência contou com a presença de várias autoridades, incluindo o presidente da Codevasf e representantes do Ministério da Integração. Segundo o parlamentar, a construção do canal, que terá 305 km de extensão e um custo estimado de R$ 3,5 bilhões, foi discutida como uma necessidade urgente para garantir o abastecimento de água na região.

“O Canal Xingó é a redenção do Sertão sergipano. Com essa obra, poderemos garantir água suficiente para a bacia leiteira do Estado, que produz em média um milhão e meio de litros de leite. O canal atenderá pequenos, médios e grandes produtores, proporcionando desenvolvimento econômico e social para a região,” afirmou o deputado.

Chico do Correio agradeceu ao presidente da Alese, Jeferson Andrade, por todo o suporte oferecido para sua viagem a Brasília, e ao deputado João Daniel pelo convite para a audiência pública. Ele reforçou a necessidade de continuar lutando pela execução da obra, enfatizando que ela trará benefícios não só para Sergipe, mas também para o estado da Bahia.

O deputado estadual Chico do Correio reafirmou seu compromisso com o desenvolvimento do Sertão e a melhoria das condições de vida dos seus habitantes. “Continuaremos lutando para que o Canal Xingó se torne realidade, garantindo água e oportunidades para todos,” concluiu.

Aparte

Durante o discurso do deputado Chico do Correio, os colegas parlamentares Linda Brasil (PSOL) e Luiz Fonseca (PP) usaram o aparte para se somar à temática abordada pelo parlamentar.

Lançamento de Livro e Inaugurações

O deputado também parabenizou o professor Eleomar pelo lançamento do livro ‘Recortes da História e da Cultura de Porto da Folha,’ destacando a importância de resgatar a tradição e a cultura da região. Além disso, elogiou as inaugurações realizadas pela prefeita do município de Nossa Senhora da Glória, Luana, incluindo uma nova creche denominada Maria de Fátima Dantas.

Foto: Joel Luiz

Por Kelly Monique Oliveira