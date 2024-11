DEPUTADO COBRA CELERIDADE NA RECUPERAÇÃO DA PONTE ENTRE MUNICÍPIOS DE TOBIAS BARRETO E ITAPICURU-BA

Preocupado com os comerciantes tobienses que aguardam a chegada de turistas neste final de ano, o deputado estadual Kaká Santos (União) ocupou a tribuna da Assembleia Legislativa nesta terça-feira, 19, para cobrar celeridade na recuperação da ponte que liga os municípios de Tobias Barreto, em Sergipe, e Itapicuru, na Bahia.

A ponte está interditada desde outubro, quando o Departamento Estadual de Infraestrutura Rodoviária de Sergipe (DER/SE) providenciou desvios provisórios para assegurar a passagem de pedestres, ciclistas, motociclistas e veículos de passeio.

“Desde a interdição desta ponte, já realizamos diversas cobranças junto aos órgãos competentes. Entramos em contato com o governador Fábio Mitidieri, o prefeito de Tobias Barreto e o diretor-presidente do DER/SE, mas, infelizmente, não observamos avanços significativos. Foram feitos apenas desvios, que são medidas paliativas. E a informação do DER é que, até o final deste mês de novembro, o órgão dará início à ordem de serviço para recuperação da ponte”, destacou Kaká Santos.

De acordo com o parlamentar, a urgência do pleito se dá não só em razão da segurança de todos que transitam pelo local, mas também pela aproximação de um período esperado pelos comerciantes tobienses, que temem ter suas vendas afetadas.

“Estamos em uma época do ano que é bastante importante para os tobienses, quando acontecem as chamadas ‘Feiras Boas’. É um momento em que nós, tobienses, nos preparamos ao longo de meses para receber os visitantes, que são os maiores compradores da nossa produção de cama, mesa e banho. Mas nessa época também ocorrem as chuvas de verão, e o nosso maior medo é que essas chuvas danifiquem os desvios e, além de ocasionar acidentes, venham a prejudicar nossos comerciantes”, frisou Kaká Santos.

O deputado encerrou seu pronunciamento destacando que já entrou em contato com o promotor Paulo José Francisco Alves Filho, da 2ª Promotoria de Justiça de Tobias Barreto, e solicitou uma audiência pública para tratar desse assunto.

“Clamamos por uma solução o mais rápido possível para que essa situação não venha a prejudicar nossa cidade. Tobias Barreto não pode perder essas feiras. Tobias Barreto não pode ser prejudicada em uma das suas melhores épocas. Tobias Barreto não pode ser negligenciada”, finalizou Kaká Santos.

Da Assessoria

Foto: Jadilson Simões/Alese