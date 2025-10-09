Deputado Cristiano Cavalcante destaca desafios para o setor pesqueiro

Nesta quinta-feira (9), o Líder do Governo, deputado Cristiano Cavalcante (União Brasil) ocupou a tribuna da Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe (Alese) para registrar a participação de representantes do estado em uma missão internacional à Europa. A ação, promovida pela Secretaria de Estado da Agricultura e pela Cooperativa Sertaneja do Agronegócio, visa abrir novos mercados para a exportação, junto a outras lideranças da agricultura familiar do Nordeste.

“A comitiva, composta pelo Secretário de Agricultura, Zeca da Silva, além de representantes de cooperativas e entidades, é parte de uma iniciativa do Consórcio Nordeste, em parceria com a Agência Brasileira de Promoção de Exportações (Apex), Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) e a União Nacional das Cooperativas de Agricultura Familiar”, pontuou.

O deputado ressaltou a importância da internacionalização da agricultura familiar de Sergipe e destacou os esforços do Governo do Estado para incentivar a agroindustrialização, com foco em produtos como arroz, leite, mandioca e mel. “É uma grande oportunidade para mostrar a qualidade da nossa produção e conquistar novos mercados”, afirmou.

Ativação do terminal pesqueiro de Aracaju

Cristiano Cavalcante também aproveitou a ocasião para abordar a questão do Terminal Pesqueiro de Aracaju. “Uma ação proposta pelo Governo de Sergipe para fortalecer o setor pesqueiro, gerar empregos e impulsionar a economia local. Atualmente subutilizado, mas tem o potencial de se tornar um equipamento estratégico para o desenvolvimento econômico e social do estado, principalmente para a pesca. O governador Fábio Mitidieri tem se dedicado a resolver essa questão, que é fundamental para o setor”, declarou.

Saúde

O líder do Governo também destacou que o Governo do Estado irá realizar a entrega na sexta-feira (10) de uma nova base descentralizada do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu192Sergipe) e de um Centro de Especialidades Odontológicas (CEO), no município de Boquim. “As obras que reforçam o compromisso do Governo de Sergipe com a regionalização e modernização da saúde. O CEO amplia o atendimento odontológico especializado para moradores de Boquim e de cidades vizinhas, como Arauá, Cristinápolis, Pedrinhas, Salgado, Santa Luzia do Itanhy e Umbaúba. Já a base do SAMU, totalmente modernizada, integra o processo de renovação da frota iniciado em 2024 e contará com unidade de suporte básico, garantindo mais agilidade e qualidade no atendimento de urgência”, concluiu.

Foto: Joel Lui

Por Junior Matos