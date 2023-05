Deputado Cristiano Cavalcante destaca evento sobre mobilidade urbana em Aracaju

Em pronunciamento na sessão plenária da Assembleia Legislativa de Sergipe, nesta terça-feira (23), o líder do Governo, deputado Cristiano Cavalcante, destacou o 1º Seminário de Mobilidade Urbana em Aracaju, quando foram abordadas as problemáticas e possíveis soluções para a mobilidade urbana e o desenvolvimento sustentável.

“O evento foi realizado pela Federação dos Transportes de Passageiros dos Estados de Alagoas e Sergipe, em parceria com os sindicatos filiados e entidades ligadas ao setor, foi um espaço oportuno para para que autoridades especialistas e representantes do setor público e privado, debatessem estratégias e soluções para melhorar a mobilidade urbana nas cidades; contando com a realização de diversas palestras que abordaram temas sobre as principais dificuldades quanto a mobilidade e a locomoção da população. Entre os palestrantes, o vereador Breno Garibalde (filho do deputado Garibalde Mendonça). Arquiteto e Urbanista, Breno é um estudioso sobre o tema da mobilidade urbana”, observa.

O deputado acrescentou que participaram do seminário, o governador Fábio Mitidieri e o prefeito Edvaldo Nogueira, o presidente da Federação dos Transportes, Alberto Almeida e o presidente da Federação Nacional de Prefeitos, além do presidente da Confederação Nacional dos Transportes, Vander Costa.

Mutirão Cidadania

Cristiano Cavalcante também falou sobre o mutirão da cidadania realizado pela Defensoria Pública de Sergipe, no último sábado (20), para celebrar o Dia da Defensoria e Defensor Público (19 de maio).

“A importante ação aconteceu durante toda a manhã do último sábado na Central de Atendimento da Defensoria Diva Costa Lima, localizada na Av. Ministro Geraldo Barreto Sobral, bairro Jardins. Foram ofertados para a população, serviços de orientação e encaminhamento para ação de usucapião, com agendamento para confecção gratuita de plantas do imóvel; gratuidade para segundas vias de certidão de nascimento, casamento e óbito; orientação e ajuizamento de questões relacionadas à pensão alimentícia, divórcio, união estável, guarda, regulamentação de visitas, entre outras de direito de família; orientações para procedimentos médicos como UTI, exames, internações, consultas, medicamentos, suplementos alimentares, órteses e próteses e outros não disponibilizados pelo SUS; orientações sobre direito do consumidor, cível e criminal, e orientação e agendamento de mediações e conciliações em matéria familiar”, informa.

O parlamentar ressaltou que o mutirão disponibilizou ainda, consultas e orientações de benefícios previdenciários pelo INSS e pela Defensoria Pública da União; aferição de glicemia e pressão arterial, e testes rápidos de hepatite, HIV e sífilis. “Para que a ação fosse possível, a Defensoria contou com alguns parceiros a exemplo do INSS, Defensoria Pública da União e Prefeitura Municipal de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal de Saúde. É importante fazer esse registro pois a Defensoria Pública é muito necessária para o nosso estado, que presta grande serviço e está sempre ao lado da população sergipana”, enfatiza.

Foto: Natan Belém

Por Aldaci de Souza