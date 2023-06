Deputado Cristiano Cavalcante destaca inauguração de fábrica em Ribeirópolis

O deputado estadual Cristiano Cavalcante (União Brasil), usou o Pequeno Expediente, nesta terça-feira (6), para destacar a inauguração da fábrica de embalagens da Master Pack Cartonagem, na cidade de Ribeirópolis. O parlamentar destacou que serão criados inicialmente 100 empregos diretos.

“Para que isso fosse possível, a empresa contou com o apoio irrestrito do Governo do Estado através de um importante acordo de cooperação com o Núcleo de Apoio ao Trabalhador (NAT), e da Secretaria de Estado do Trabalho, Emprego e Empreendedorismo, para qualificação e seleção de mão de obra naquela região. É emprego gerado que movimentará a economia de Ribeirópolis e toda a região, fortalecendo a cadeia produtiva”, afirmou.

Demais pontos

Cristiano Cavalcante falou ainda sobre o anúncio do pagamento antecipado dos salários dos servidores do Estado. Ele também parabenizou os servidores do Departamento Estadual de Infraestrutura Rodoviária de Sergipe (DER), que completa 74 anos de existência. Por fim, o parlamentar destacou a posse da nova diretoria da Federação das Santas Casas e Hospitais Filantrópicos (Federase), cuja eleição ocorreu no dia 30 de maio.

Foto: Jadilson Simões

Por Wênia Bandeira