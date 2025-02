Deputado Cristiano Cavalcante elogia lançamento do novo Programa Nota da Gente

O líder do Governo na Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese), deputado Cristiano Cavalcante (União Brasil), fez um pronunciamento nesta quinta-feira (20) na Tribuna, para registrar que o governador Fábio Mitidieri esteve, na última quarta-feira (19), no Centro de Aracaju para lançar a nova versão do Programa Nota da Gente, gerenciado pela Secretaria de Estado da Fazenda.

“O Nota da Gente representa um avanço significativo na promoção da cidadania fiscal e no fortalecimento da economia sergipana, ao mesmo tempo que reforça a importância de cada cidadão no processo de arrecadação e transparência fiscal. O programa chega reformulado, com regras mais simples. Agora, qualquer compra, independentemente do valor, gera um cupom para os sorteios. O prêmio principal foi ampliado para R$ 1 milhão, além de premiações adicionais atrativas, beneficiando também instituições sociais e de proteção animal. Tudo isso reforça o compromisso do Governo em devolver à população aquilo que lhe pertence, garantindo que cada imposto arrecadado seja revertido em benefícios diretos”, informa.

Cristiano Cavalcante observou que não se trata apenas de um programa de incentivo, mas uma ferramenta de transformação, que combate a sonegação fiscal e estimula a economia local. “Cada nota fiscal emitida representa um passo à frente na construção de um Estado mais justo, com recursos sendo investidos onde realmente são necessários. E não podemos deixar de reconhecer o empenho e a visão do governador Fábio Mitidieri, que tem se dedicado incansavelmente para promover políticas públicas inovadoras e eficientes. Sua liderança tem sido fundamental para garantir que Sergipe avance com responsabilidade e compromisso social. O ‘Nota da Gente’ é mais um exemplo claro de como sua gestão busca aproximar o Governo da população, proporcionando benefícios concretos e valorizando o cidadão sergipano”, entende.

TV Aperipê

O deputado destacou também os 40 anos de atuação da TV Aperipê, na telecomunicação educativa em Sergipe. “Para celebrar a data especial, a emissora realizará um evento nesta quinta-feira, 20, às 19 horas, no Memorial de Sergipe Professor Jouberto Uchôa, localizado na Praça de Eventos da Orla da Atalaia para o lançamento de uma programação comemorativa que inclui a exibição de um documentário especial sobre a trajetória da emissora, homenagens a ex-gestores e o anúncio da nova grade da programação.

Minuto de Silêncio

Ainda na Sessão Plenária, Cristiano solicitou um minuto de silêncio pela morte do radialista e repórter Elmo Siqueira na noite da quarta-feira (19), atuava na Emissora Sim FM, localizada no município de Carmópolis, um grande profissional, que atuou ao lado da população e era responsável por cobrir alguns dos mais importantes atos da região, tendo entrevistado, inclusive, a mim e boa parte dos colegas. À família e amigos, em nome da equipe do programa Sergipe Verdade, comandado pelo radialista George Magalhães e ao grupo Miro Santos, do qual a emissora faz parte> Nossas sinceras condolências”, afirma.

Foto: Joel Luiz/Agência de Notícias Alese

Por Aldaci de Souza