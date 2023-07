Deputado Cristiano Cavalcante enaltece realização do São Pedro de Capela

Na Sessão Plenária desta terça-feira (4), o líder do governo, deputado Cristiano Cavalcante (União Brasil), destacou a realização dos festejos juninos no município de Capela. A edição deste ano aconteceu no período de 30 de junho a 02 de julho.

“O São Pedro de Capela encerrou os festejos juninos de nosso Estado como uma das maiores, se não a maior, manifestação cultural popular de rua. A busca e queima do mastro surgiu há 84 anos com uma brincadeira dos irmãos Anderson, Nelson, Napoleão e Wilson Melo. A grandiosidade do São Pedro de Capela leva o nome de Sergipe aos quatro cantos do Brasil, e isso não foi dito por mim, mas por artistas de renome nacional, a exemplo de Elba Ramalho e o próprio Bell Marques”, afirmou.

O parlamentar enfatizou o planejamento da gestão municipal na realização do evento. “Nada disso seria possível sem o planejamento desenvolvido pela prefeita Silvany Mamlak, que durante meses com muita competência, se reuniu com representantes de diversos órgãos para garantir as ações necessárias para a realização de um festejo junino onde a pauta foi a alegria, música e cultura da cidade. A segurança também teve destaque e contou com o apoio irrestrito da Secretaria de Segurança Pública. Ao todo, mais de 200 homens e mulheres atuaram no município, inclusive, tendo vídeo de monitoramento e identificação facial na entrada”, frisou.

O deputado fez também um balanço positivo da festa. “Cerca de 200 mil pessoas estiveram na cidade durante os três dias de festa e não houveram ocorrências dentro do espaço da festa e nem mesmo furtos foram registrados”, disse Cristiano Cavalvante, que, na oportunidade, agradeceu o apoio da Secretaria de Estado da Segurança Pública e o desempenho das pastas municipais da Cultura, Comunicação Social e Eventos, Assistência Social, além da parceria com o Ministério Público Estadual.

Antes de encerrar, registrou ainda a importância do São Pedro de Capela na Cultura sergipana. “Foi uma festa de paz, alegria e que demonstrou a essência do povo de Capela que possui uma cultura viva e valorizada pela gestão da prefeita Silvany e da população apaixonante. Foi muito gratificante ter contado com a participação do governador, Fábio Mitidieri, que acompanhou de perto a festa e comprovou o sucesso. Aguardo todos vocês ano que vem no maior São Pedro do Brasil”, concluiu o parlamentar.

Foto: Joel Luiz

Por Shis Vitória