CRISTIANO CAVALCANTE FALA SOBRE PSS PARA CONTRATAÇÃO DE APOIO ESCOLAR E ACOMPANHANTE ESPECIALIZADO

O deputado Cristiano Cavalcante (União Brasil) informou, nesta terça-feira (28), que a Secretaria de Estado da Educação publicou, no Diário Oficial a autorização para realização do Processo Seletivo Simplificado (PSS) para contratação de apoio escolar e acompanhante especializado. Os profissionais prestarão os serviços nas escolas da rede pública estadual.

Estão dispibilizadas 182 e 369 vagas, respectivamente, mais cadastro reserva. O objetivo é substituir os trabalhadores contratados que estão encerrando o contrato com o Governo do Estado após dois anos de vigência.

“O PSS é mais uma ação do planejamento estratégico do Governo para solucionar as preocupações dos pais e mães. Ressalto que a educação inclusiva é prioridade e garantida na rede estadual de ensino, nenhum aluno que se encaixa no perfil ficará desassistido”, afirmou o parlamentar.

Ele acrescentou que, atualmente são 301 servidores do apoio 1 e 524 do apoio 2, com diferentes datas de encerramento de contrato. “O apoio escolar acompanha o estudante em ações rotineiras, fisiológicas, higiênicas e afetivas. Já o acompanhante especializado atua nas ações pedagógicas, conforme as especificidades apresentadas pelo estudante, relacionadas a sua condição de funcionalidade e não a de deficiência”.

As declarações ocorreram em questão de ordem, durante o pequeno expediente da sessão plenária da Assembleia Legislativa de Sergipe.

Foto: Joel Luiz

Por Wênia Bandeira