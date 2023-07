Deputado Cristiano Cavalcante faz balanço do seu mandato na Alese

Durante pronunciamento realizado em Sessão Plenária desta quarta-feira (12), o deputado Cristiano Cavalcante (União Brasil), prestou contas das atividades protagonizadas nesta primeira etapa de mandato Legislativo. O parlamentar – que é Líder do Governo na Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe (Alese) -, citou alguns Projetos que se tornaram Lei Estadual após serem aprovados na Casa.

“Assumimos, no início do nosso mandato, o compromisso de representar os interesses da população sergipana e, me recordo, colegas, da nossa primeira votação, ocorrida no início de março, quando aprovamos a ampliação do cartão Mais Inclusão para pessoas que vivem com Hiv/Aids em situação de insegurança alimentar”, destacou o deputado.

Ainda conforme destacado pelo deputado: “ao todo, passaram pela apreciação deste plenário um total de cento e quatro proposituras, entre projetos encaminhados pelo governo do estado, pelos tribunais de justiça e de contas, bem como, em sua grande e absoluta maioria, propostas encaminhadas por parlamentares.”

De acordo com Cristiano Cavalcante, no período de seis meses foram apreciados e votados projetos importantes para o desenvolvimento do Estado, a exemplo da criação da Agência Sergipe de Desenvolvimento S. A. (DESENVOLVE-SE), bem como a ampliação do complexo portuário industrial, considerados pelo parlamentar pontos estratégicos para ampliar o potencial energético, através do gás natural, no Estado. “A Alese, sendo a casa do povo, abriu espaço para discussões e votações de projetos que visam o cuidado com cada sergipano e sergipana saber”, enfatizou.

As ações que promovem a Inclusão Social e acessibilidade também foram enaltecidas pelo parlamentar. “Nos últimos seis meses foram aprovadas as políticas estaduais de proteção dos direitos das pessoas com transtorno do espectro autista, proposta pelas deputadas Carminha Paiva e Lidiane Lucena (Republicanos); além da política estadual de cannabis, elaborado pelo colega Luciano Pimentel (PP); e da campanha estadual de combate ao assédio e à violência sexual nos estádios”, destacou.

Por fim, de acordo com o deputado, também houveram a aprovação de projetos de leis que institui a política estadual de atenção às pessoas com doenças raras em Sergipe. “O projeto que cria a política estadual de prevenção ao abandono e evasão escolar. Além disso, em parceria com o deputado Luciano Bispo (PSD), realizamos uma sessão solene especial em justa homenagem ao centenário de nascimento da professora Maria Thetis Nunes, um evento que valorizou a memória e enalteceu a riqueza do povo sergipano, no que mais lhe representa: a cultura e o saber”, concluiu Cristiano Cavalcante.

Foto: Joel Luiz

Por Júnior Matos