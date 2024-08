DEPUTADO CRISTIANO CAVALCANTE PEDE AÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA NESTE PERÍODO ELEITORAL EM SERGIPE

O líder do Governo, deputado Cristiano Cavalcante (União Brasil), subiu à Tribuna, nesta quinta-feira (22), para pedir atuação da segurança pública neste período eleitoral. Ele falou que algumas pessoas têm atuado de forma diferente do que determina a legislação.

O parlamentar citou um caso ocorrido na Câmara de Vereadores da cidade de Capela. Uma vereadora sofreu agressão de simpatizantes do agrupamento de oposição, que estariam armados. Ela prestou boletim de ocorrência.

Cristiano Cavalcante acrescentou que a Lei Nº 14.192/2021 tem como objetivo combater a violência política de gênero. O deputado disse que um dos vereadores, junto com os simpatizantes não cumpriu com que rege esta lei.

“Eu peço a todas as autoridades de Sergipe que olhem essa campanha que se iniciou sexta-feira, faço a solicitação que sejam enviadas tropas federais para o município de Capela, faço a solicitação que o trabalho da segurança pública do Estado faça blitz constantes para poder ver essas pessoas que andam armadas sem porte dentro de Capela”, falou.

Ele afirmou que a polícia precisa agir. Cristiano Cavalcante informou que já comunicou o caso à Secretaria de Segurança Pública e chamou a atenção do Ministério Público Eleitoral, do Ministério Público Federal, do Tribunal de Justiça e do Tribunal Regional Eleitoral.

“Lugar de mulher é onde ela quiser, mulher não tem nada em lugar nenhum que seja inferior a qualquer homem, pelo contrário, o incentivo tem que ser dado para que elas ingressem na vida pública, nos mandatos eletivos, para que a gente possa ter como tem aqui, mulheres participativas, responsáveis, inteligentes e competentes”, acrescentou.

Por meio de indicação, o deputado sugeriu à Secretaria de Segurança Pública que atue diretamente contra esta prática. A procuradora especial da mulher da Assembleia Legislativa de Sergipe, deputada Maísa Mitidieri (PSD), colocou a procuradoria a disposição para auxiliar na resolução do problema.

“Esse não é o primeiro caso, infelizmente. Essa semana tivemos uma candidata a vereadora que esteve nesta Casa e a gente não pode admitir, isso é uma luta de todas as mulheres porque estão querendo nos calar principalmente na política”, disse.

A líder da oposição, deputada Linda Brasil (Psol), contou que já protocolou na Casa um Projeto de Lei com o intuito de combater este tipo de violência. Ela solicitou união de todos, junto à Procuradoria Especial da Mulher, para garantir aprovação e efetivação a nível estadual.

“É muito triste a violência política de gênero, as mulheres estão sofrendo não só aqui no nosso estado. Existe já um projeto de lei de nossa autoria com o intuito de combater essa violência, seria importante a gente rever para que a gente possa aprovar e se somar a outras iniciativas estaduais e também federal. A gente não pode mais tolerar que pessoas que se utilizem de armas para querer intimidar, amedrontar parlamentares e sempre é com as mulheres porque acham que somos mais frágeis, suscetíveis e é uma prática que está acontecendo no nosso estado e no Brasil inteiro”, afirmou.

A deputada Lidiane Lucena (Republicanos) falou que conhece casos em outras cidades, inclusive no seu município natal, Aquidabã. “É muito importante trazer esse tema para que a gente possa debater dentro da Assembleia Legislativa de Sergipe, quero me solidarizar a vereadora e tantas outras mulheres que passam por isso também”.

As declarações ocorreram durante o grande expediente da sessão plenária da Assembleia Legislativa de Sergipe.

Foto: Joel Luiz

Por Wênia Bandeira