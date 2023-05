Deputado Cristiano Cavalcanti comemora avanço na rizicultura de Ilha das Flores, jogando dinheiro para cima

O líder do Governo na Assembleia Legislativa, deputado Cristiano Cavalcanti (foto) teve um vídeo posto na internet, neste domingo (07), jogando dinheiro para a população, num gesto humilhante e não recomendado para um parlamentar, na cidade Ilha das Flores.

Ao jogar dinheiro, parte de população que o seguia entrava em confusão para pegar moedas e notas que eram jogas, com possibilidade de criar um acidente ou uma tremenda confusão entre aqueles que catavam a grana jogada ao ar pelo parlamentar, que deu um péssimo exemplo aos seus eleitores e à população.

Neste domingo à noite o deputado Cristiano Cavalcanti publicou uma nota iniciando com a frase “é importante conhecer os fatos para não distorcê-los”. O parlamentar explicou que “no último sábado, estive em ilha das flores, para acompanhar um evento alusivo às comemorações do Dia do Trabalhador”.

E continuou: “em primeiro lugar, não tive o objetivo, em momento algum, de colocar quaisquer cidadão em condições vexatórias. Muito pelo contrário: comemoramos juntos avanços importante para a rizicultura no município, que registrou um novo novo recorde”.

– Ao tentar ir embora, algumas pessoas me procuraram pedindo uma contribuição para que pudessem comprar itens de consumo para a festa que aconteceria após o evento, o qual prontamente fiz, em clima de descontração, como é perceptível entre os que estavam participando. Não tendo a intenção de humilhar qualquer pessoa ali presente, pelo contrário, estávamos todos nos divertindo juntos”, disse

“Por fim, acredito que nossa história em Ilha das Flores comprova o respeito que cultivei pela população”, concluiu o deputado..