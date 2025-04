Deputado Cristiano destaca Prêmio Nacional de Combate à Desigualdade

O deputado e líder do Governo na Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe (Alese) Cristiano Cavalcante (União Brasil) fez uso da tribuna nesta quarta-feira (30) enaltecer o protagonismo de Sergipe no Prêmio Nacional de Inclusão Socioeconômica, promovido pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome .

Sergipe teve o melhor desempenho no Índice Brasileiro de Empregabilidade e Mercado de Trabalho (IBEM/ FGV), sendo a unidade da Federação com o maior crescimento na renda do trabalho no ano passado (32,47%). Pernambuco ficou em segundo lugar (19,78%) e a Bahia em terceiro (19,42%).

Na categoria Empreendedorismo e Fomento, que premia histórias inspiradoras de micro e pequenos empreendedores que superaram situações de vulnerabilidade social, Sergipe teve um vencedor da cidade de Lagarto.

“Essa conquista se deve ao crescimento expressivo nos indicadores de formalização de emprego, aumento da renda média e ampliação do acesso a direitos trabalhistas, fruto de um esforço conjunto e contínuo do governador Fábio Mitidieri, da secretária Érica Mitidieri e do secretário Jorge Teles, para garantir que os sergipanos tenham mais oportunidades, melhores condições de trabalho e acesso pleno aos seus direitos”, afirmou o deputado Cristiano Cavalcante.

Luciano Pimentel

O deputado Luciano Pimentel (PP) se somou ao pronunciamento do parlamentar Cristiano Cavalcante e parabenizou o Governo do Estado pelo Prêmio Nacional de Combate à Desigualdade.

“O governo Fábio Mitidieri tem se notabilizado por ações de grande relevância e significado para o povo sergipano.Ele também destacou o trabalho dos secretários estaduais: “Parabenizo o secretário Jorge Teles, a secretária Érica Mitidieri e todos os demais secretários do governo de Sergipe, que têm atuado de forma harmônica, conduzindo nosso estado a patamares bastante significativos.”, ressaltou o deputado Luciano Pimentel

Fotos: Joel Luiz

Por Junior Matos