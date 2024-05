Deputado defende a divulgação dos nomes de criminosos, após violência doméstica em Sergipe

O deputado Marcos Oliveira (PL) subiu à Tribuna, nesta quarta-feira (8), para falar sobre um projeto de lei que protocolou para entrar na pauta de votação que pretende veicular na internet uma lista das pessoas que cometeram crimes contra a mulher e/ou de pedofilia. A ideia é manter os nomes divulgados até dois anos depois do trânsito em julgado da condenação.

“Não é uma pena, mas sim o desestimulo à prática de violência doméstica, porque se praticar e for condenado, estará em uma lista na internet, para que as empresas não contratem e para que as pessoas possam saber quem praticou o crime. É uma publicidade para que a gente possa inibir”, explicou.

O parlamentar ainda explicou que o objetivo é fazer com que o crime não ocorra. Ele salientou que é precisa ter a pena, mas é também necessário debater formas de evitar o crime, para que vidas possam ser salvas.

As declarações ocorreram durante o grande expediente da sessão plenária da Assembleia Legislativa de Sergipe.

Foto: Jadilson Simões

Por Wênia Bandeira