DEPUTADO GEORGEO PASSOS DENUNCIA IRREGULARIDADES NA POLICIA CIVIL E DESTACA OPERAÇÃO PURO SANGUE

Durante a Sessão Plenária da Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese) desta quarta-feira (13), o deputado estadual Georgeo Passos (Cidadania) destacou as ações da Operação Puro Sangue, realizada pelo Sindicato dos Policiais Civis do Estado de Sergipe (Sinpol/SE).

A iniciativa busca identificar e coibir a atuação de pessoas alheias às funções policiais nas delegacias do estado, garantindo que os direitos e prerrogativas dos oficiais investigadores sejam resguardados.

O parlamentar apresentou um vídeo em que o sindicato denuncia um flagrante ocorrido no último dia 10. Na ocasião, um estagiário foi encontrado conduzindo um veículo da corporação equipado com giroflex. Segundo as informações, o estagiário tinha autorização formal do delegado responsável e acesso à senha do sistema, que permite consultar informações sigilosas e realizar procedimentos administrativos.

Georgeo Passos classificou o caso como gravíssimo e pediu atenção imediata do Ministério Público e da Secretaria de Segurança Pública de Sergipe. O parlamentar alertou sobre os perigos que esse tipo de prática pode gerar, como a possibilidade de envolvimento em situações de conflito. Ele também reforçou a importância da Operação Puro Sangue para combater a usurpação de função pública, que coloca em risco a segurança da população e compromete a credibilidade da Polícia Civil.

Foto: Joel Luiz/Alese

Por Kelly Monique Oliveira I. Vasconcelos