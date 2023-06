Deputado destaca Frente Parlamentar para a duplicação da BR-235

Durante Sessão Plenária, realizada na manhã desta quarta-feira (28), na Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe (Alese), o deputado estadual Marcos Oliveira (PL), subiu à Tribuna para discursar sobre o lançamento da Frente Parlamentar pautado na duplicação da BR-235.

“Estivemos na semana passada, em Brasília, junto com o deputado federal Ícaro de Valmir lançando a Frente Parlamentar em defesa da duplicação da BR-235. Trata-se de um assunto suprapartidário e precisa que toda a classe política do Estado de Sergipe, definitivamente, tenha mais atenção para entender a necessidade dessa obra. Ou seja, participação do governador, senadores, deputados estaduais, deputados federais e prefeitos”, declarou. Ainda na concepção do parlamentar, a duplicação proporcionará para a capital sergipana um acesso mais tranquilo e seguro.

Marcos Oliveira destacou ainda que, paralelo a este avanço, as cidades de Aracaju, Barra dos Coqueiros, São Cristóvão e Nossa Senhora do Socorro terão uma condição muito maior de desenvolvimento em razão do fluxo que essa intervenção permitirá até de que vem do Estado da Bahia. Sobre a quantidade de assinaturas adquiridas através da Frente Parlamentar na Câmara Federal, o deputado destacou que: “este pleito contou com mais de 200 assinaturas de deputados federais. Aproveito para fazer o registro público pela participação da deputada federal Yandra Moura, Thiago de Joaldo e Katarina Feitoza no lançamento da Frente Parlamentar. Estamos aqui prestando conta ao povo sergipano e a Alese sob esta pauta.”

Na oportunidade, ressaltou ainda o orçamento de um dos trechos da obra. “A duplicação do trecho Aracaju – Terra Dura está orçado em cerca de R$ 750 milhões e se todas as pessoas se somarem eu tenho certeza que será possível essa conquista. Só sabe o que é a BR- 235 quem passa por ela todos os dias, pois são diversos acidentes, pessoas que chegam à óbito ou que perdem seu patrimônio sem contar na demora para efetuar o trajeto com segurança”, alertou.

Seminário

Marcos Oliveira fez também o registro da participação em um seminário promovido pela União Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais (UNALE). “Estive no Rio de Janeiro para participar do Seminário de Defesa do Consumidor da Unale, em representação da Assembleia Legislativa de Sergipe, e no evento junto com diversos deputados foi debatido sobre o Direito à informação nas relações consumeristas. Parabenizo à Unale e a todos que integram a iniciativa”, disse.

PL

Antes de encerrar, o deputado agradeceu aos parlamentares da Alese pela apreciação de um Projeto de Lei de sua autoria. “Obrigado aos deputados da Comissão de Constituição e Justiça pela apreciação no Projeto de Lei de nossa autoria que declara Itabaiana como Capital do Comércio e Comerciante. Com fé em Deus esse título será reconhecido brevemente. É da nossa essência vender e tratar bem o consumidor”, concluiu.

Foto: Joel Luiz

Por Shis Vitória