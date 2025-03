Deputado destaca investimento de R$ 2 milhões para recuperação do Porto dos Pescadores em Pirambu

Durante Sessão Plenária nesta quinta-feira (27), o deputado Luciano Pimentel (PP) no município de Pirambu para acompanhar a assinatura da ordem de serviço para a recuperação do Porto dos Pescadores. O investimento, no valor de R$ 2 milhões, é fruto de uma emenda parlamentar do senador Laércio Oliveira e já está disponível na conta da associação de pescadores local.

“Hoje, às sete horas da manhã, estivemos em Pirambu para a assinatura dessa ordem de serviço, garantindo o início das atividades para a melhoria da infraestrutura do porto”, afirmou o deputado. Segundo ele, a obra proporcionará um espaço mais moderno e confortável para os pescadores e pescadoras da região.

Pimentel ressaltou a importância da iniciativa para a comunidade pesqueira. “Esses trabalhadores exerciam suas atividades em condições muito precárias. Agora, com esse investimento, terão um espaço adaptado, com equipamentos modernos e melhores condições de trabalho”, destacou.

O deputado também frisou que o recurso, já creditado na conta da associação, representa um avanço significativo para o setor. “A partir de hoje, com a ordem de serviço assinada e o extrato bancário já apresentado, os pescadores terão mais dignidade para desenvolver suas atividades. Além disso, essa ação contribuirá para a geração de emprego e renda, garantindo um sustento mais digno para muitas famílias”, afirmou.

Por fim, Luciano Pimentel parabenizou os envolvidos na iniciativa. “Quero reconhecer o esforço da associação dos pescadores de Pirambu e do senador Laércio Oliveira, que identificou essa demanda e destinou os recursos necessários para a melhoria das condições de trabalho dessa comunidade tão importante para a economia local”, concluiu.

Foto: Joel Luiz| Agência de Notícias Alese

Por Débora Nepomuceno Marques