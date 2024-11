Deputado destaca projeto TEAtivo desenvolvido pelo Sergipe e APAE

Na tribuna da Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe (Alese) nesta terça-feira (19), o deputado Georgeo Passos (Cidadania) destacou que tarde de ontem a diretoria do Club Sportivo Sergipe assinou um termo para colaboração técnica com a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, para instalação do projeto TEAativo.

O projeto-piloto idealizado pelo Ministério dos Esportes e pela Secretaria de Paradesportos, e executado no estádio João Hora de Oliveira, tem como objetivo a promoção da inclusão social das Pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

“O projeto piloto foi iniciado no estádio João Hora de Oliveira, que dando certo será ampliado para todo o Brasil. Em sua fase inicial, o projeto TEAativo irá prestar assistência para 69 crianças e adolescentes entre 7 e 19 anos” , explicou o deputado Georgeo Passos

Ao todo, quatro modalidades esportivas (futsal, atletismo, capoeira e natação) serão ofertadas para as crianças assistidas pela Apae/SE, no espaço físico do estádio João Hora de Oliveira. As crianças e adolescentes assistidas pela APAE/SE serão supervisionadas por professores estagiários.

Além disso o Georgeo Passos falou sobre a camisa colorada para dar, ainda mais, visibilidade para as pessoas com TEA. “10% do valor arrecadado com a venda destas camisas serão destinadas para os locais que contribuem para a socialização e lazer das pessoas com TEA. O objetivo é fortalecer essas ações levá-las para outros clubes de futebol e também outros estados”, reforçou Georgeo Passos.

Superlotação no Huse

Outro assunto repercutido pelo deputado Georgeo Passos foi a superlotação no Huse, mais precisamente na área Verde Trauma.

“Com a superlotação, muitos pacientes estão ficando em corredores ou até mesmo na área de catastrofe da unidade hospitalar. Pedimos que o secretário de Estado da Saúde saia de sua cadeira na Secretaria Estado da Saúde e busque soluções para melhor atendimento da população que procura assistência no Huse”, enfatizou o deputado Georgeo Passos.

Foto: Jadilson Simões/Agência de Notícias Alese

Por Junior Matos