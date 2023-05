Deputado Dr. Samuel Carvalho anuncia Projeto Viva Vida em Sergipe

O Projeto Viva Vida é um programa que busca promover a conscientização e ações relacionadas ao combate de automutilação e ao suicídio entre jovens e adolescentes.

O deputado estadual Dr. Samuel Carvalho(CIDADANIA) anunciou, em suas redes sociais, que o estado de Sergipe receberá o projeto agora no mês de maio, entre os dias 23 e 26.

A atividade é idealizada e realizada pelo psicólogo norte-americano Chad Daniel, e contará com o apoio do parlamentar sergipano, e, também, do governo do estado de Sergipe, através da Secretaria de Estado da Educação.

“Desde 2019, quando colocamos em prática o nosso Projeto BASTA, focamos nossos esforços para combater essas doenças que infelizmente prejudicam as famílias. A depressão é uma doença séria e precisamos, todos juntos, encontrar maneiras de combater. Fazer um trabalho de conscientização é uma estratégia bastante relevante, principalmente quando abordamos jovens que, infelizmente, estão vivenciando essa problemática em seu cotidiano”, disse Dr. Samuel.

A expectativa é reunir cerca de 3200 jovens, da rede estadual de ensino, no Teatro Atheneu, de forma gratuita.

“O Chad Daniel fez um trabalho brilhante em vários estados e países. Ele leva uma mensagem impactante, fruto de sua própria experiência familiar, em relação ao suicídio, e faz uma abordagem de maneira leve e descontraída”, completou.

Por Rodolfo Santana