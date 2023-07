Deputado estadual Georgeo Passos  visita o Ipaese em Aracaju

Na tarde desta terça-feira, 25, o deputado estadual Georgeo Passos (Cidadania), acompanhado do ex-vereador Lucas Aribé, visitou o Instituto Pedagógico de Apoio à Educação do Surdo de Sergipe (Ipaese). A entidade recebeu uma emenda do deputado no valor de R$ 40 mil, através de indicação de Lucas.

O Ipaese é uma instituição sem fins lucrativos, fundada por um grupo de pais de crianças surdas, tornando-se a primeira escola especializada para surdos em Sergipe. Além disso, é a única escola bilíngue do estado e a única da Região Nordeste que contempla toda a Educação Básica.

Na visita, Georgeo pôde ver de perto o emprego do recurso destinado, que serviu para melhorar a estrutura do Ipaese, como forma de atender os jovens assistidos. Com o recurso, foi feita a compra de geladeira, ventiladores e TVs para todas as salas de aula, instalação de purificadores de água e de um novo mobiliário.

“Ficamos bastante satisfeitos com o que vimos. O Ipaese é uma entidade séria que atende vários jovens surdos em Sergipe e que precisa ser valorizado. É um trabalho importante e que necessita de reconhecimento, por isso, não poderíamos deixar de apoiar”, comentou Georgeo.

Lucas Aribé também destacou a importância da emenda. “Conheço o Ipaese há muitos anos e sei a transformação que eles trazem para os jovens surdos. Essa é a verdadeira inclusão, ao proporcionar educação para aqueles que precisam desse acolhimento”, assegurou.

