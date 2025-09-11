Deputado estadual Ibrain de Valmir é alvo de fake news em Lagarto

O deputado estadual Ibrain de Valmir (PV) foi vítima de mais uma tentativa de disseminação de fake news em Lagarto. Desta vez, uma publicação maldosa tentou distorcer o posicionamento do parlamentar, associando-o de forma equivocada ao apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro.

Na realidade, o deputado apenas destacou a baixa adesão ao manifesto em prol de Bolsonaro, criticando a falta de mobilização e força política do ato. Apesar disso, um site local tentou inverter o contexto, divulgando de forma enganosa que Ibrain teria manifestado apoio ao bolsonarismo.

“É lamentável que, em pleno 2025, ainda tenhamos pessoas e páginas dedicadas a espalhar mentiras e tentar manipular a opinião pública. Mas estamos firmes na defesa da transparência e da boa política”, afirmou Ibrain.

O parlamentar ressaltou que fake news é crime e reafirmou que não se deixará intimidar por ataques virtuais. “Nosso compromisso segue sendo trabalhar com seriedade pelo povo de Sergipe, com posicionamentos claros e responsabilidade com a verdade. Sou defensor da democracia do governo Lula e da verdade”, reforçou.

A assessoria do deputado informou ainda que medidas jurídicas estão sendo avaliadas contra a publicação.

Ascom – Deputado Ibrain de Valmir (PV)