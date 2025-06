DEPUTADO ESTADUAL LUCIANO BISPO DECLARA APOIO AO SENADOR ALESSANDRO VIEIRA PARA AS ELEIÇÕES DE 2026

Durante a cerimônia de inauguração do Centro de Especialidades Médicas em Itabaiana, o deputado estadual Luciano Bispo declarou, em seu pronunciamento, que ele e todo o grupo político que o acompanha marcharão com o projeto de reeleição do senador Alessandro Vieira em 2026.

“Eu sou um homem grato. Sou grato a quem me acompanha e a quem ajuda Itabaiana. Senador Alessandro, obrigado, muito obrigado de coração por esse valor importante que será a transformação deste hospital”, disse Luciano Bispo, referindo-se à destinação de emendas feitas pelo senador para o hospital em Itabaiana.

Luciano afirmou que um de seus candidatos ao Senado em 2026 será Alessandro Vieira. “E como sou um homem grato, quero lhe afirmar e confirmar que todos nós do grupo Progresso com Liberdade, em Itabaiana e em todo o estado de Sergipe, que me acompanham, irão lhe acompanhar”, declarou o deputado estadual.

O senador Alessandro Vieira destinou cerca de R$ 12 milhões para o município de Itabaiana, dentre esse valor uma grande parte colaborou para a reforma e modernização do Hospital Regional de Itabaiana e do Centro de Especialidades do município. Os recursos destinados foram solicitados pelo deputado Luciano Bispo e atendidos pelo senador, o que permitirá ampliar o atendimento à população do município do agreste sergipano.

Por Uilliam Pinheiro – O Caju