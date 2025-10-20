Deputado Estadual Paulo Júnior acompanha visita às obras do Hospital do Câncer em Aracaju

Nesta segunda-feira, 20, o deputado estadual Paulo Júnior (PV) participou, ao lado de outros deputados estaduais e do governador do Estado, Fábio Mitidieri, de uma visita técnica à estrutura física do Hospital do Câncer de Sergipe.

Durante a agenda, o deputado destacou a importância da obra para a população sergipana e reforçou a expectativa pela conclusão e entrega do equipamento, cujas obras foram iniciadas em 2014.

Integrante da Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa, o parlamentar ressaltou a relevância da visita, articulada pelo presidente da Alese, como forma de fiscalizar e acompanhar o andamento de uma das obras mais importantes da rede pública estadual de saúde.

“É trabalho do parlamentar fiscalizar investimentos do governo, é o nosso objetivo hoje, atendendo convite do presidente da Alese, Jeferson Andrade. Este é um equipamento muito aguardado pela população sergipana. Tenho certeza de que será entregue à sociedade um hospital que se tornará referência no tratamento oncológico. Esperamos que a operacionalização garanta um atendimento digno às pessoas diagnosticadas com câncer em nosso estado”, afirmou Paulo Júnior.

Texto e foto assessoria